¾å¸ÍºÌ¡È40ºÐÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë°Õ³°¤ÊµñÈÝÈ¿±þ¡Ä10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¾Ã¤¨¤Ì¡È¥²¥¹ÉÔÎÑ¿ÆÍ§¡É¤Ø¤Î·ù°´¶
¡¡¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤Ç¸½ºß¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬¡¢9·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ôº£Æü¡¢40ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ºÌ¤Á¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ô¤ªÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ë¤ÏºÌ¤Á¤ó¤Î»ö¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃçÎÉ¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ³§¤ó¤Ê¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡Õ¤ÈÊó¹ð¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1ËçÌÜ¤Ï¤ªÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤ë¾å¸Í¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤òµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢¸µ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Îß·Êæ´õ¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¡¢½÷Í¥¤Î¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¡¢¿¹»°Ãæ¤ÎÂçÅçÈþ¹¬¤µ¤ó¤¬¼è¤ê°Ï¤à¤â¤Î¡£2ËçÌÜ¤ÏµÈÅÄ¤µ¤ó¡¢¾å¸Í¤µ¤ó¡¢ß·¤µ¤ó¡¢¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¼ê¤Ç¡È40¡É¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤Ø¤ÎÈãÈ½¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡ÔÃçÎÉ¤·¤È¤«¤Î¥Ù¥Ã¥¡¼¤Ï¤¤¤é¤Í¤¨¡Õ
¡¡¤¤¤Þ¤À¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ·ù°´¶¤ò¼¨¤¹À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ô¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤«°Â¿´¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ô¥Ù¥Ã¥¡¼¤È¤Þ¤ÀÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¡©¤ä¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Õ¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2016Ç¯¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡È¥²¥¹ÉÔÎÑ¡ÉÁûÆ°¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¥²¥¹¤Î¶Ë¤ß²µ½÷¡£¤ÎÀîÃ«³¨²»¤µ¤ó¤È¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤¬¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀîÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¸å¤Ë¡¢Ä¹ºê¤Î¼Â²È¤Ë¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤ÈÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤ò³«¤¯¤â¡ØÍ§Ã£¤Ç²¡¤·ÄÌ¤¹Í½Äê¡Ù¤Ê¤É¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤¿LINE¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¡¢Âç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Ù¥Ã¥¡¼¤È¾å¸Í¤Ï¡È¥²¥¹ÉÔÎÑ¡É¤¬È¯³Ð¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡È¿ÆÍ§¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¤ËÊÑ²½¤â¸«¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¾å¸Í¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑÁûÆ°¤Ë¤ÏÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ì»þ´ü¤ÏÉÔÃç¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ï¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤ÎSNS¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÉÔÃç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢É½Î©¤Ã¤Æ´Ø·¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾å¸Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À´Ø·¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¤µ¤ó¤âInstagram¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÊÝÍ¤·¡¢ÎÁÍý¤ä»Å»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¾å¸Í¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ø¤Î»²²ÃÊó¹ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¾å¸Í¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ì¤ÐÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÁûÆ°¤ò·Ð¤Æ¤âÂ³¤¯Í§¾ð¤ÏÈþ¤·¤¤¡£