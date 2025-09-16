Âç±«¤Ç¿»¿å¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡¢¤¤ç¤¦ÇÓ¿åºî¶È´°Î»¤Î¸«¹þ¤ß¡¡Ìó280Âæ¤¬Èï³²¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô
12Æü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¿»¿å¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ï¡¢16Æü¤ËÇÓ¿åºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â280Âæ¤Û¤É¤Î¼Ö¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
12ÆüÌë¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö¤Ë123.5¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤¬¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾ÊÃæÉôÃÏÊýÀ°È÷¶É»°½Å²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ²¼1³¬ÉôÊ¬¤ÎÇÓ¿å¤Ï14Æü¸áÁ°¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ²¼2³¬ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â16ÆüÃæ¤Ëºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¿¦°÷¤é¤ÏÃÏ²¼2³¬¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÉôÃÏÀ°¡¦Æ»Ï©·×²è²Ý¡¡¾¾Èø¸Æó²ÝÄ¹Êäº´
¡Ö¼Ö¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ê¤êÅ¥¤¬¤«¤Ö¤Ã¤ÆÉâ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ºë¶Ì,
ÆÁÅç,
À¸²Ö,
ºßÂð°åÎÅ,
¾²ÃÈË¼,
»ûÅÄ²°,
²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹