12Æü¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¿»¿å¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ï¡¢16Æü¤ËÇÓ¿åºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â280Âæ¤Û¤É¤Î¼Ö¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

12ÆüÌë¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï¡¢´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë1»þ´Ö¤Ë123.5¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤¬¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¹ñ¸ò¾ÊÃæÉôÃÏÊýÀ°È÷¶É»°½Å²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ²¼1³¬ÉôÊ¬¤ÎÇÓ¿å¤Ï14Æü¸áÁ°¤Ë´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ²¼2³¬ÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â16ÆüÃæ¤Ëºî¶È¤¬´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¿¦°÷¤é¤ÏÃÏ²¼2³¬¤ÎÈï³²¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃæÉôÃÏÀ°¡¦Æ»Ï©·×²è²Ý¡¡¾¾Èø¸­Æó²ÝÄ¹Êäº´
¡Ö¼Ö¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Ê¤êÅ¥¤¬¤«¤Ö¤Ã¤ÆÉâ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×

¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃÏ²¼1³¬¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½180Âæ¡¢ÃÏ²¼2³¬¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½100Âæ¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£