山本舞香絶賛の美女に“論破王”為国がベッドの上で大胆行動 見取り図・リリーも感心「やるやん」
新しい未来のテレビ「ABEMA」は、9月16日午後9時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブキャッチャージャパン2』の第1話を放送する。
『ラブキャッチャージャパン』シリーズは、グローバルIPパワーハウスである韓国の大手総合エンターテインメント企業「CJ ENM」傘下の音楽チャンネル「Mnet」が制作・放送した『ラブキャッチャー』の日本版リメイク。『今日、好きになりました。』シリーズや、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』など、数々の恋愛リアリティーショーを手がける「ABEMA」と、さまざまなヒットコンテンツを世に生み出す吉本興業がタッグを組んで制作する。シーズン1を2023年12月に放送した。
同番組では、“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女10人が共同生活を送る。参加者たちは事前に、“愛”か“金”か、自らの欲しいものを選択。選んだ“正体”を隠したまま生活を共にし、互いが何を本当に求めているのか、恋愛感情と駆け引きの中で探り合っていく。前シーズンを大幅に超える賞金1000万円を懸けた戦いとなり、駆け引きはさらに熾烈。最後に愛を、あるいは金を手に入れるのは誰なのか？恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。
また、参加メンバーをスタジオで見守る番組MCには、前シーズンよりMCを務める見取り図の盛山晋太郎とリリー、木村昴に加え、今シーズンより新たに山本舞香ととうあも就任した。
今夜放送の第1話では、スタジオが一瞬でざわつくほどの美女が女性参加者として登場。リリーも「この時代に言い方が難しいですけど」と前置きしつつ、「女の子大当たり」と思わず絶賛する。これに盛山が「ワード間違えすぎ」「コンパちゃうねん」とツッコミを入れ、笑いを誘う場面も。なかでも、山本は女性参加者のサリオに注目。「クレオパトラみたい」とその美貌を絶賛し、「クレオパトラ入ってきた」と思わず声を上げるほどの盛り上がりを見せる。
また、第1話で参加者たちがペアとなり挑むのは、「カップルフォトチャレンジ」。それぞれがシチュエーションを選び、コンセプトに沿って撮影した写真のクオリティで競い合う。完成度によって順位が決まり、見事1位に輝いたカップルだけが異性の知られざる一面を見ることができる「秘密の部屋」へ進むことができる特別な権利を手にすることに。その中で、サリオとためくにがラグジュアリーベッドでの撮影に挑戦。ためくにがサリオに顎クイを見せるなど、大胆なショットにスタジオは大興奮。山本も「なになにどういうこと!?」と驚きの声を上げ、盛山が「Day1やっちゅーねん」とすかさずツッコミを入れるなど、笑いと熱気に包まれる展開に。リリーも「ためくに、やるやん」と思わず感心するひと幕もある。
【写真】山本舞香絶賛！“クレオパトラ”みたいな美女
