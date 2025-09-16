¡ÚÂ®Êó¡Û¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹½Å¾É·¿¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é³ÎÇ§¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÅÏ¹ÒÎò¤¢¤ë20Âå½÷À¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê
¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÇµÞ³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤è¤ê½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ´¶À÷¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥µ¥ëÅ÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´¶À÷¾É¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥¯¥ì¡¼¥É1¡×¤Î´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÅÏ¹ÒÎò¤Î¤¢¤ë20Âå¤Î½÷À¤¬È¯¿¾¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤Çº£·î12Æü¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö¥¯¥ì¡¼¥É1¡×¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ì¡¼¥É1¡×¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
½÷À¡Ê20Âå¡Ë¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç´¶À÷¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¨¥à¥Ý¥Ã¥¯¥¹¤Ï1½µ´Ö¤«¤é2½µ´Ö¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤Î¸å¡¢È¯¿¾¤äÈ¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£