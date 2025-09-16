大統領執務室で発言するトランプ大統領＝１５日/Alex Brandon/AP

（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１５日、南部テネシー州メンフィスでの治安対策の一環として「メンフィス治安対策タスクフォース」を創設すると発表し、州兵を派遣する方針を明らかにした。

トランプ氏はさらに、同様の特別部隊をイリノイ州シカゴにも派遣する意向を示した。民主党のジョンソン・シカゴ市長やプリツカー・イリノイ州知事らは政権による州兵派遣に強く反対している。

メンフィスでのタスクフォースの創設は、首都ワシントンで連邦政府が指揮した治安強化策をなぞる形となる。

トランプ氏によると、メンフィスには州兵のほか、連邦捜査局（ＦＢＩ）、アルコール・たばこ・火器爆発物取締局（ＡＴＦ）、麻薬取締局（ＤＥＡ）、移民税関捜査局（ＩＣＥ）、国土安全保障省（ＤＨＳ）など複数の連邦機関の要員が派遣される。

「メンフィスだけでなく、多くの都市で犯罪が発生しているため、これは極めて重要だ」とトランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室で述べた。この場にはテネシー州のリー州知事も同席し、トランプ氏は部隊創設を指示する大統領令に署名した。

メンフィスのヤング市長は１３日、ＣＮＮの取材に、州兵の派遣は「うれしくない」と述べつつ、市内の犯罪対策を模索していると語っていた。

今回の展開は、トランプ氏が全米規模で進める治安対策の一環で、共和党が政権を担う州に州兵を派遣するのは初めてとなる。リー知事をはじめとするテネシー州の共和党関係者は今回の発表を歓迎している。

トランプ氏が署名した大統領令には、市内に展開される予定の部隊の規模や時期については記載されていない。リー知事の事務所は１５日の発表で、「任務のさらなる支援」のため、知事がハイウェーパトロールの隊員１００人以上をシェルビー郡に派遣することを承認したと明らかにした。大統領令では、テネシー州に加えて、必要に応じてアーカンソー州とミシシッピ州の人員も特別部隊に協力できるとしている。