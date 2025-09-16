¡Ö¥¹¥Þ¥Û¾òÎã°Æ¡×22ÆüºÎ·è¤Ø¡¡°¦ÃÎ¡¦ËÌÀ»ÔµÄ²ñ¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ç²Ä·è
¡¡»Å»ö¤äÊÙ¶¯»þ°Ê³°¤Î¼«Í³»þ´Ö¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1Æü2»þ´Ö°ÊÆâ¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¤è¤¦Á´½»Ì±¤ËÂ¥¤¹¾òÎã°Æ¤¬¡¢°¦ÃÎ¸©ËÌÀ»ÔµÄ²ñ¤Î·úÀßÊ¸¶µ°Ñ°÷²ñ¤Ç16Æü¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£°Ñ°÷6¿Í¤Ë¤è¤ëºÎ·è¤Ï»¿À®¡¢È¿ÂÐ¤È¤â¤Ë3¿Í¤ÎÆ±¿ô¤Ç¡¢°Ñ°÷Ä¹¤¬»¿À®¤·¤¿¡£22Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÇºÎ·è¤µ¤ì¤ë¡£²Ä·è¤µ¤ì¤ì¤ÐÍè·î1Æü¤Ë»Ü¹Ô¡£
¡¡¾òÎã°Æ¤Ï¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö½½Ê¬¤Ê¿çÌ²»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ¤¬¿´¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¡×¤È¤·¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ï¸á¸å9»þ¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï¸á¸å10»þ°Ê¹ß¤Î»ÈÍÑ¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®»Ù±ç¤ÎÍýÇ°¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¿Æ±°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¤Ç¡Ö¾òÎã¤Îº¬µò¤¬ÉÔÌÀ¤À¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£