¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¡Ö°ì²ó¡¢¸«¤¿¤é¡Ä¡×¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡Ö¤½¤ì¤¬²¶¤é¤Î£Í£Á£Ø¤ä¤¾¡ª¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤¬£±£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤³¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î´ë²è¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¢¤Î¡×¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥²¥¹¥È¤È¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤«¤éºî»ì¡¢ºî¶Ê¤Î°õÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤ËÄÅÅÄ¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤í¡©¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¤½¤ó¤Ê¤Ç¤¹¡ªÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¡¢ËÜÅö¤ËÄÌÄ¢´ÉÍý¤È¤«¡¢¤ªµëÎÁÌÀºÙ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë´ð½à¤Ï¥®¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Ê¤¤¡ª¤Ê¤ó¤«¡¢°ì²ó¡¢¤Á¤ç¤í¤Ã¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ê¥®¥ã¥éÌÀºÙ¤ò¡Ë¸«¤¿¤é¡Ä¡×¤È½Ò²û¡£»Ø¤Ç¾®¤µ¤¯ÎØ¤òºî¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¶ì¾Ð¤·¤¿¡£ÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬²¶¤é¤Î£Í£Á£Ø¤ä¤¾¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢À¤´Ö¤ÎÊý¤¬»×¤Ã¤Æ¤ë¤è¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ª¶â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë·ë¹½¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡Ø¤¤¤ä¡¢ÊÌ¤Ë¤ª¶â¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡©¡Ù¤È»×¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£