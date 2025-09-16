¡Ö£Í£Å¡§£É¡×£Á£Ù£Á£Î£Å¤Ïà²«¿§ÈÇ¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼á¤À¤Ã¤¿¡Ö°ì½ï¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß
¡¡£±£±¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í£Å¡§£É¡×¤Î£Á£Ù£Á£Î£Å¤È£Ë£Å£É£Ë£Ï¤¬£±£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤Î¹õÎò»Ë¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÈÖÁÈ¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤òÊüÁ÷¡£°ÊÁ°¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¡¦£Í£Ï£Í£Ï£Î£Á¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¹õÎò»Ë¤òË½Ïª¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢£Í£Ã¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï£Á£Ù£Á£Î£Å¡¢£Ë£Å£É£Ë£Ï¤Ë¤â¡Ö¹õÎò»Ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡£Á£Ù£Á£Î£Å¤Ï¡Öº£¤â·ë¹½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÍÄ¾¯´ü¤«¤é²«¿§¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡¢Éþ¤È¤«¤â²«¿§¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£Ä®Æâ¤Çà²«¿§¤Î»Òá¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡££·¤Ä¾å¤Ë»Ð¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ð¤âà²«¿§¤Î»Ò¤Î»Ðá¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Öº£¤Ç¤â¼Ì¿¿¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢Íú¤¤¤Æ¤ëÃ»¥Ñ¥ó°Ê³°¤ÏÁ´Éô¡¢·¤²¼¤â·¤¤â¾å¤Î¥·¥ã¥Ä¤â¥é¥ó¥É¥»¥ë¤â²«¿§¡£¥Ø¥¢¥´¥à¤Þ¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê£Á£Ù£Á£Î£Å¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤â²«¿§¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þÂå¤«¤é¡Ö²«¿§¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡Ëºþ¤ê¹þ¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¡Ö£Á¥Þ¥Ã¥½¡×¤Î²ÃÇ¼¤Ï¡Ö»ä¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÂç³Ø°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Î¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¡¢¤º¤Ã¤ÈÀÖ¤Ç¡¢Âç³ØÆâ¤Ç¥ì¥Ã¥É¤µ¤ó¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ï¡Ö°ì½ï¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£