¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥Æ¥ëÂÚºßÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
SHIHO¤Ï¡ÖÂçºå¾ë¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÀä·Ê¤Ç¡¢Ä«¤âÌë¤â°µ´¬¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ä«¤«¤é¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¥è¥¬1»þ´Ö¡¢¥¯¥é¥¤¥ª¥»¥é¥Ô¡¼¡¢¤½¤·¤Æ20Ê¬´Ö¤ÎLED¥Õ¥ë¥Ü¥Ç¥£¡¼¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Âçºå¾ë¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëµÒ¼¼¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥²í¡×¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ëÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³ÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
