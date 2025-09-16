乃木坂46岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」“二人暮らしの様子”垣間見える新ビジュアル&トレーラー映像解禁
【モデルプレス＝2025/09/16】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（10月4日スタート／テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）より、新ビジュアルと主題歌を使用したトレーラー映像が解禁された。
【写真】乃木坂46冨里奈央の“すっぴん風”パジャマ姿
この度、ドラマを盛り上げるオープニング主題歌が、清野研太朗の「ふたりでひとつ」に決定。また、同曲を使用したトレーラーも解禁された。ささやかで愛おしい日常を思わせる歌詞と清野の穏やかで優しい歌声とともに、先輩と後輩の二人暮らしの様子を公開。ソファで寝転がりながらゲームする先輩に後輩が現実逃避のお願いをするシーンや、深夜ドライブに出かけるシーンも。ドラマの世界観を存分に味わえるトレーラーに仕上がっている。
清野は「僕の活動の中でドラマ主題歌というのは初めての経験なので、とても嬉しく思います」と喜びをコメント。「ありとあらゆるものに意味が求められて、それでも意味のないものを愛でる。そして、それを大切な人と共有する。そんな当たり前だけど忘れがちなことを教えてくれる作品だと思います。楽曲と合わせて、是非よろしくお願いします」と呼びかけている。
ドラマ内では公園で童心に帰って遊んだり、終着駅まで電車に乗ってみたりと、すぐにできるものから思い切りが必要な現実逃避まで登場。ふたりがどんなエスケープをするのか。
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩／岩本）と「限界漫画家」（後輩／冨里）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。（modelpress編集部）
僕の活動の中でドラマ主題歌というのは初めての経験なので、とても嬉しく思います。今回「ふたりでひとつ」という楽曲を書き下ろしました。ありとあらゆるものに意味が求められて、それでも意味のないものを愛でる。そして、それを大切な人と共有する。そんな当たり前だけど忘れがちなことを教えてくれる作品だと思います。楽曲と合わせて、是非よろしくお願いします。
◆「ふたりエスケープ」主題歌＆トレーラー映像解禁
◆岩本蓮加＆冨里奈央W主演「ふたりエスケープ」
◆清野研太朗コメント
