²¼µéÈÞ¤«¤é·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤ë¾¯½÷¡£°¤¤±½¤¬Î©¤ÄËÌ¸åµÜ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦Ì¿Îá¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡¿¤¢¤ä¤«¤·¸åµÜ¤Î·ÀÌóÈÞ¤
¡Ø¤¢¤ä¤«¤·¸åµÜ¤Î·ÀÌóÈÞ¡Ù¡ÊÀÄ·î²Ö¡§¸¶ºî¡¢¤æ¤º¤Úõ¡§Ì¡²è¡¢³á»³¥ß¥«¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè4²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤ä¤«¤·¸åµÜ¤Î·ÀÌóÈÞ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤¢¤ä¤«¤·¤¬»ë¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÃ¼¤Ê¾¯½÷¡¦¶ÌÎè¡£ÉÂ¼å¤ÊÍÜÉã¤ÎÌôÂå¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢¸åµÜ¤ÎµÜ½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£¸åµÜ¤Ï»Å»ö¤¬¤¤Ä¤¯¡¢ÉÝ¤¤±½¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£»Å¤¨¤ë²¼µéÈÞ¾ª¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤âÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÌÎè¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤¬½Ð¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ëËÌ¸åµÜ¤ËÆþ¤ê¡¢Íî¤È¤·Êª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤ä¤«¤·¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¶ÌÎè¤¬²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ËÌ¸åµÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤ÇÈþËÆ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡¦¸¸ÍÔ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¸ÍÔ¤«¤éÎîÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¶ÌÎè¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÈÈÞ¡É¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¡¢ËÌ¸åµÜ¤Î´Æ»ë¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡© ËâË¡¤Îi¤é¤ó¤ÉÂç¾Þ2020¼õ¾Þºî¤ÎÃæ²Ú¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¤¢¤ä¤«¤·¸åµÜ¤Î·ÀÌóÈÞ¡Ù¤ÏºÇ¿·2´¬¤¬9·î8Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤ä¤«¤·¸åµÜ¤Î·ÀÌóÈÞ¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤¢¤ä¤«¤·¤¬»ë¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÃ¼¤Ê¾¯½÷¡¦¶ÌÎè¡£ÉÂ¼å¤ÊÍÜÉã¤ÎÌôÂå¤ò²Ô¤°¤¿¤á¡¢¸åµÜ¤ÎµÜ½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£¸åµÜ¤Ï»Å»ö¤¬¤¤Ä¤¯¡¢ÉÝ¤¤±½¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡£»Å¤¨¤ë²¼µéÈÞ¾ª¤«¤é¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Ë¤âÁ´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÌÎè¤Ï¡¢¤¢¤ä¤«¤·¤¬½Ð¤ë¤È±½¤µ¤ì¤ëËÌ¸åµÜ¤ËÆþ¤ê¡¢Íî¤È¤·Êª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤ä¤«¤·¤òÉÝ¤¬¤é¤Ê¤¤¶ÌÎè¤¬²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ËÌ¸åµÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤³¤ÇÈþËÆ¤Î¹ÄÂÀ»Ò¡¦¸¸ÍÔ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸¸ÍÔ¤«¤éÎîÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¶ÌÎè¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÈÈÞ¡É¤È¤·¤Æ¸Û¤ï¤ì¡¢ËÌ¸åµÜ¤Î´Æ»ë¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡© ËâË¡¤Îi¤é¤ó¤ÉÂç¾Þ2020¼õ¾Þºî¤ÎÃæ²Ú¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¤¢¤ä¤«¤·¸åµÜ¤Î·ÀÌóÈÞ¡Ù¤ÏºÇ¿·2´¬¤¬9·î8Æü¤è¤ê¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª