◆イースタン・リーグ 西武３―６巨人＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・カーミニーク）

イースタン首位を走る巨人は１６日、同２位の西武との直接対決に勝利し、２年ぶり２９度目となる優勝を決めた。就任２年目となった桑田真澄２軍監督の下、チームはたくましく成長し、今季７６勝３８敗２分けの貯金３８、２位に１１・５ゲーム差をつける独走で頂点に立った。ウエスタン王者とファーム日本選手権（４日・サンマリン宮崎）で対戦する。

歓喜の輪の中で、桑田２軍監督は３度宙に舞った。２３年１０月に就任し、２年目のシーズンを制して胴上げされた指揮官。「供給、調整、育成」を２軍の使命とし、中長期的な視点で強い巨人を支えるファームを構築するための組織作りをスタート。スポーツ医科学をフル活用し、練習では「独自性・個別性」の方針に基づいて選手育成を進めてきた。

就任１年目の２４年はイースタン２位だったが、坂本、大城卓ら再調整となった主力に動作解析ができるラボの活用などを促して復調をサポート。投手では横川、堀田らがシーズン終盤のブルペンを支え、１軍の４年ぶりのリーグ優勝を下支えした。

２年目の今季、指揮官は引き続き「供給、調整、育成」を使命としながら、「個人的には育成の比重を増やしたい」とテーマを掲げた。投手では、２軍公式戦デビューから無傷の８連勝とエース級の働きを見せた２年目の園田や、１軍デビューも果たしたドラフト５位・宮原、野手ではドラフト１位・石塚や左のスラッガー・三塚ら若手の才能が芽吹いた。

序盤こそ、４月中旬までに１６勝１敗２分けとスタートダッシュを決めたロッテに首位を譲り、最大で６ゲーム差をつけられた。それでも開幕以降、月単位では一度も負け越しなく確実に貯金を積み上げ、８月２日の直接対決に３―０で勝利して首位を奪取。８月から９月にかけて１１連勝を記録するなど、８月以降は２５勝７敗と圧倒的な強さで首位を譲らず頂点へと駆け上がった。