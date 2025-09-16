¡Ö¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¡×¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª½ÐÇÏ²ñ¸«¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡Ö£³¤Ä¤¢¤ë¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï£±£¶Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¤ÏÇ®¤¤¸ýÄ´¤Ç¡ÖºòÇ¯À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÆüËÜ¤¬Àï¤¤ÇÔ¤ì¤Æ£±Ç¯¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î£³£°¡¢£´£°Âå¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤òÈ©¿È¤Ç´¶¤¸¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î´íµ¡´¶¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÅÞ¤¬Ëö´ü¾É¾õ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸£´£°Âå¤ÇÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·Ð¸³Ë¤«¤ÊÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚµÄ°÷¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¢¤¨¤Æ¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢£³¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö£±¤Ä¤á¤Ï»ä¤¬²º·ò¤ÊÊÝ¼é¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¡££²¤Ä¤á¤Ï»ä¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÆüËÜ¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¡££³¤Ä¤á¤Ï¤½¤ì¤òÀ¯ºö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ»×¡¦¤³¤À¤ï¤ê¡×¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¡¢¼Â¹ÔÎÏ¤Ê¤É¤ÎÅÀ¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¤Ï¡¢½é½ÐÇÏ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯£¹·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ï£µ°Ì¡£µÄ°÷É¼¤ÏÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î£´£¶É¼¤ËÇ÷¤ë£´£±É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÞ°÷É¼¤¬£±£¹¤·¤«½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áªµó¸å¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤«¤é¹ÊóËÜÉôÄ¹¤òÇÒÌ¿¤µ¤ì¤ë¤â¸Ç¼¡£ÁíºÛÁª¤Ïº£²ó¤¬£²²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£