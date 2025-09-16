¸µ·Ù»¡´±¡ß·úÃÛ»Î¤Ë¤è¤ë¸Í·ú¤ÆÆÃ²½¤Î¿·Äó°Æ¡ªROY¡ÖËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×
ROY¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¸þ¤±¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò³«»Ï¡£
ROY¡ÖËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×
ROY¤Ï¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¸þ¤±¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢ËÉÈÈÀßÈ÷»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢´íµ¡´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¦¥×¥í(ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ ÊÝÇî)¤È¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£
·úÃÛµ»½Ñ¤ÈËÉÈÈ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤Î²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ÎËÉÈÈ¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê
·Ù»¡Ä£¤¬¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ5Ç¯¤Î·ºË¡ÈÈ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅý·×¢¨¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤Î¿¯ÆþÀàÅðÇ§ÃÎ·ï¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó2Ëü5,000·ï¡£
ÆÃ¤Ë¸Í·ú¤Æ½»Âð¤òÁÀ¤Ã¤¿ÈÈ¹Ô¤âÂ¿¤¯¡¢¿¯Æþ¼ê¸ý¤Ï¥¬¥é¥¹ÇË¤ê¤äÌµ»Ü¾û¿¯Æþ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡Ö¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¸å¤âËÉÈÈÌÌ¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ROY¤ÏÇ¯´Ö6,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¼ÂÀÓ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ËÉÈÈ»ëÅÀ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ROY¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×(1)
¡ü¸µ·Ù»¡´±¤ÎÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡ÖËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×
Äó·ÈÀè¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¦¥×¥íÂåÉ½¡¢º´¡¹ÌÚ ÊÝÇî»á¤Ïºë¶Ì¸©·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ28Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£
Ë½ÎÏÃÄ¹³Áè¤«¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¸½¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¸½ºß¤Ï´íµ¡´ÉÍý¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´¡¹ÌÚ»á¤ÎÃÎ¸«¤ÈROY¤Î·úÃÛµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Öµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤¹¤ëËÉÈÈ¡×¤«¤é¡Ö½»Âð¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹ËÉÈÈ¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ROY¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×(2)
¡üËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÆÃÄ¹
1¡¥¹½Â¤¤Ë´ð¤Å¤¯¸½ÃÏÄ´ºº
·úÃÛ»ëÅÀ¤ÈËÉÈÈ»ëÅÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢½»Âð¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£
2¡¥¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤ÎÆ±»þ»Ü¹©
´ûÂ¸¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¹©´üÃ»½Ì¤ò¼Â¸½¡£
3¡¥Áí¹çÅª¤ÊËÉÈÈÀß·×
¸¼´Ø¡¦Áë¡¦Äí¡¦Ãó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¡¢Á´¿¯Æþ·ÐÏ©¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¥×¥é¥ó¤òºöÄê¡£
4¡¥·úÃÛ¤È´íµ¡´ÉÍý¤ÎÍ»¹ç
ËÉÈÈÀßÈ÷»Î¤ÎÃÎ¸«¤È·úÃÛµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢Ã±¤Ê¤ëËÉÈÈµ¡´ïÀßÃÖ¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¹½Â¤Åª¤ÊÂÐºö¤òÄó°Æ¡£
±«Ï³¤ê½¤Íý¤ä³°ÊÉ¹©»ö¤ÎºÝ¤Ë¡¢ËÉÈÈÀÇ½¤òÆ±»þ¤Ë¶¯²½¡£
5¡¥Ä¹´ü¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¥Ý¡¼¥È
¥ê¥Õ¥©¡¼¥àÂÎÀ©¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÉÈÈÀßÈ÷¤ÎÅÀ¸¡¤ä½»ÂðÁ´ÂÎ¤Î¥±¥¢¤ò·ÑÂ³¡£
ROY¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖËÉÈÈ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¡×(3)
