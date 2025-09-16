Ä«Çµ»³¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÏÌ¿½¦¤¤¡×¤Ç2¾¡1ÇÔ¡¡Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¯¤â·³ÇÛÄÌ¤ê¤ÇÇòÀ±Àè¹Ô
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê3ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î16Æü¡¡Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡À¾½½Î¾13ËçÌÜ¤ÎÄ«Çµ»³¡Ê31¡á¹âº½Éô²°¡Ë¤¬Åì½½Î¾11ËçÌÜ¤ÎÉ÷¸±û¡Ê26¡á²¡ÈøÀîÉô²°¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¢2¾¡1ÇÔ¤ÈÇòÀ±¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÉ÷·ø±û¤ÎÆÍ¤¤ò¼õ¤±¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¸åÂà¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤¡¢·³ÇÛ¤ÏÄ«Çµ»³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Ä«Çµ»³¤Î±¦¤«¤«¤È¤¬½Ð¤ë¤Î¤È¡¢É÷·ø±û¤Î±¦¥Ò¥¶¤¬ÅÚÉ¶¤ØÍî¤Á¤ë¤Î¤È¤¬Æ±ÂÎ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤ÎÊª¸À¤¤¤Ï¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢·³ÇÛ¼è¤êÄ«Çµ»³¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¤ÏÌ¿½¦¤¤¡£ÁêËÐÆâÍÆ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡½éÂÐÀï¤ÎÁê¼ê¤Î½ÐÂ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤â¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼è¤êÄ¾¤·¤«Éé¤±¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¿¾ð¤òÅÇ¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¾¡¤Á¤ÈÉé¤±¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÇòÀ±Àè¹Ô¤Ë¼ê±þ¤¨¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤ÊÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¡£Á°¤ØÁ°¤Ø¤È¿´³Ý¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ËÅØ¤á¤¿¡£