¸ÅÈªÆàÏÂ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¬¥Ã¥Ä¥ê(¾Ð)¡×2nd¼Ì¿¿½¸¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤È¤Ï¡©
9·î15Æü¡¢¸ÅÈªÆàÏÂ¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°µ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÅÐÃÅ¤·¤¿¸ÅÈª¤Ï¡È¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡É¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢29ºÐ¤Î1Ç¯¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¢£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1Ëç¤Ï¡È¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡É¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È
Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ï¡ÖÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë1ËÜ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤è¤¦¤Ê¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òºî¤ì¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¸ÅÈª¡£º£ºî¤Î»£±Æ¤ÏÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Á°Äó¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤µ¤ä¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤¬¡È±Ç²è¡É¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿·èÄê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÃÊÌ¤Ê½àÈ÷¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éËèÆü¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò10²ó¤·¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤â¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ»£±Æ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ½ù¡¹¤Ë±öÊ¬¤ò¹µ¤¨¤¿¿©»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¸ÅÈª¤Ï¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡È¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡É¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÇÉ¼ê¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤º¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤ä±ð¤Ã¤Ý¤µ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Î¡È¥Õ¥ì¡¼¥à¥Ñ¥ó¥Ä¡É¤Ï¡¢Íú¤¤¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤Ï¥¬¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤é¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤À¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤´¤È¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç1¤ÄÎÉ¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ç¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢¡¢£29ºÐ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é
¸ÅÈª¤Ï²ñ¸«ÅöÆü¤¬29ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£29ºÐ¤Î1Ç¯¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÏÉñÂæ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¡¢±éµ»Ãæ¿´¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·±ÇÁü¤È¤«¡¢¤Þ¤À¼«Ê¬¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÉñÂæ¤â¤â¤Á¤í¤ó³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤¢¤Þ¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤±ÇÁü¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤ª¼Çµï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î±éµ»ÎÏ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ø¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÇ¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±ÇÁüºîÉÊ½Ð±é¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»°½½Ï©¡Ê¤¬¶á¤¤¡Ë¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤È¤·¤Æ¥·¥ã¥¥Ã¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¼è¼ÎÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜ¤ä¿·Ê¹¤Ê¤ÉÊ¸¾Ï¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¸ì×ÃÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¹¥¤¤Ê¤ª»Å»ö¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¤Ð¤«¤ê¤Ç¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤âº£²ó¤Î¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤â¡È¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¡É¤Ê¼Ì¿¿¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤·3ºýÌÜ¤¬½Ð¤»¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä ¼¡¤Ï¡ÈÆü¸÷¡É¤òÍá¤Ó¤ë´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¼¡¤Ë½Ð¤¹¤È¤¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÄ©ÀïÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Öº£ºî¤ËÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¡£¸ÅÈª¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë½ÐÈÇ¼Ò¤µ¤ó¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¢°áÁõ¤µ¤ó¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¼Ì¿¿½¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤â»ä¤Î»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç915ÅÀ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¾Ð´é¤ÇºîÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¿ÜÅÄ»ç±ñ
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¿ÜÅÄ»ç±ñ