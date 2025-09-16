¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-8·¿µ¡26µ¡¤Î²þ½¤³«»Ï
¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-8·¿µ¡26µ¡¤Î²þ½¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
²þ½¤¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¥Ó¥ë¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¤Î»ÜÀß¤Ç³«»Ï¤·¡¢7µ¡¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ°È÷¤ò¼õ¤±¤ë¡£²þ½¤½é¹æµ¡¡Êµ¡ÂÎµ¹æ¡§VT-ANT¡Ë¤È2µ¡ÌÜ¤Ï12·î¤Ë±¿¹ÒºÆ³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯È¾¤Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Î3¥¯¥é¥¹¹½À®¤È¤·¤Æ¡¢ºÂÀÊ¤äÆâÁõ¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¥®¥ã¥ì¡¼¡¢µ¡Æâ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤âºþ¿·¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡13µ¡¤ÎÄÉ²Ã²þ½¤¤ò2027Ç¯½éÆ¬¤«¤é¼Â»Ü¤·¡¢2028Ç¯10·î¤Ë¤â´°Î»¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¢¡¦¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢µì¼°¤Î66µ¡¤Î²þ½¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¡£¤¹¤Ç¤Ë27µ¡Ãæ15µ¡¤Î¥¨¥¢¥Ð¥¹A320neo¤Ç²þ½¤¤ò½ª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Áí³Û4²¯ÊÆ¥É¥ë¤òÅê¤¸¤ë¡£