エイベックスが、デジタルプラットフォーム上での音楽メタデータの最適化に向け、Music Story社と日本の音楽レーベル初となるパートナーシップを締結した。

Music Story社は、テクノロジーと音楽の専門知識を独自に組み合わせ、クライアントのリソース不足の問題を解決し、正確なメタデータ、上質な技術的成果、卓越したユーザーエクスペリエンスを提供している。Music Story社が契約するクライアントには、グローバルメジャーレーベル、主要音楽サービス、メディア、コンサートチケット販売会社、家電ブランド、著作権管理団体など、権利を保有／管理する企業や団体がある。

今回の提携は、エイベックスが保有する膨大な楽曲カタログのメタデータを世界基準で最適化し、国内外のデジタルプラットフォームにおける楽曲の発見性（ディスカバビリティ）を飛躍的に向上させることを目的としている。これにより、リスナーにはより豊かな音楽との出会いを、そしてアーティストやクリエイターにはその創作活動への正当な対価が正確に還元される機会の最大化を目指すという。

今回の提携を通じて、エイベックスは“エンタテインメントの可能性に挑みつづける。人が持つ無限のクリエイティビティを信じ、多様な才能とともに世界に感動を届ける。そして、豊かな未来を創造する。”といった企業理念のもと、“Really! Mad+Pure”をタグラインに掲げ、今後もグローバル戦略をさらに加速させ、事業の持続的成長を目指すとしている。

＜Music Story CEO ジャン=リュック・ビオレ コメント＞

メタデータが重要な差別化要因となりつつある今、エイベックスは品質、構造、および長期的なカタログパフォーマンスへの投資を通じてリーダーシップを示しています

＜エイベックス デジタルソリューショングループ ゼネラルマネージャー 中島和義 コメント＞

ストリーミング時代において、過去の素晴らしい楽曲群は、単なる『カタログ』ではなく、新たなリスナーと出会う可能性を秘めた『生きた資産』です。今回の提携は、それらの価値ある資産に、新しいリリース同様の情熱と革新的なアプローチを注ぎ込むものとなります。

（文＝リアルサウンド編集部）