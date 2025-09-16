「心が張り裂けそう」英国の人気女子棒高跳び選手を襲った“悲劇”　傷心の25歳に「たくさんの愛を贈るわ」【東京世界陸上】

女子棒高跳び選手のコードリーに悲劇が襲った(C)Getty Images

9月15日に国立競技場で行われた世界陸上の女子棒高跳び予選で、英国の人気選手であるモリー・コードリーを悲劇が襲った。

25歳のコードリーは、予選前の練習で左足をマットに引っかけてしまい負傷。その場で足をおさえながら倒れ込んだ。顔を覆い、車椅子で運ばれると、本番には出場することができなかった。

【動画】悲劇！女子棒高跳びのモリー・コードリーが本番前に無念の負傷

彼女はその後、自身のインスタグラムで「心が張り裂けそう」と心境を伝えた。昨年のパリ五輪では予選落ちを経験し、今大会に懸ける思いは強かったはずだが「昨年のオリンピック後、復帰して挽回する覚悟はできていたのに、その機会すら与えられなかった」と無念の投稿。

「ウォームアップ3回目のジャンプで足首の靭帯を断裂…2025年の終わり方としては望んでいたものじゃないけど、前向きに2026年へ進むわ 応援ありがとう、来年また会いましょう」と綴った。