25億円男との再契約は「到底不可能だ」今オフ“FA市場の目玉”逃しても「引き留めることはできない」

コンフォートとの再契約は不可能だと報じられた(C)Getty Images

ワールドシリーズ連覇へ向けて戦うドジャースだが、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「2025年ドジャースのメンバーとして最後の日々を迎える5人の選手」を紹介している。

同メディアは「ポストシーズン進出はほぼ確実だが、たとえワールドシリーズを再び制したとしても、ドジャースがオフシーズンにロースターを刷新しなければならないのは周知の事実だ」としている。

同メディアは1人目にマイケル・コンフォートを挙げ「彼と2年目も再契約することは到底不可能だ」とし、「ドジャースはすでにカイル・タッカーとの契約に関心を示しており、タッカーを獲得できれば、テオスカー・ヘルナンデスをレフトに、アンディ・パヘスをセンターに、トミー・エドマンを内野で起用することも可能だろう。たとえタッカー獲得の争いに勝てなかったとしても、コンフォートを引き留めることはできない」と、今オフFA市場の目玉とされるカイル・タッカーを逃したとしても、コンフォートとの再契約はないと断言した。

他には、リリーフのカービー・イェーツを挙げ「ドジャースのブルペンはオフシーズンに刷新が必要であり、イェーツは容易にカットできるだろう」と推測。