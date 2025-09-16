¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û5Åê¼êÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀïÀèÈ¯¡¦ÌÚÂ¼Í¥¿Í¤éÅÐÏ¿¡¡Á°Æü¥µ¥è¥Ê¥éÈïÃÆ¤Î×¢ÈªÆØÌé¤éËõ¾Ã
NPB(ÆüËÜÌîµåµ¡¹½)¤Ï16Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÏµÆÃÏÍù¶êÅê¼ê¡¢È¬ÌÚÉËÅê¼ê¡¢ÌÚÂ¼Í¥¿ÍÅê¼ê¤ò1·³ÅÐÏ¿¡£×¢ÈªÆØÌéÅê¼ê¡¢ÃæÂ¼ÌÌïÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¼Åê¼ê¤Ïº£µ¨20»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡Ê¤¦¤Á6»î¹çÀèÈ¯¡Ë¤·¡¢2¾¡1ÇÔ6HP1¥»¡¼¥Ö¤ÇËÉ¸æÎ¨3.33¡£Ä¾¶áÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î4Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤Ï6²ó6¼ºÅÀ¤ÇÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¼Åê¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÆÃÏÅê¼ê¤Ï8·î15Æü°ÊÍèÌó1¤«·î¤Ö¤ê¡¢È¬ÌÚÅê¼ê¤Ï9·î3Æü°ÊÍèÌó2½µ´Ö¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿×¢ÈªÅê¼ê¤ÏÁ°Æü15Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç±äÄ¹12²ó¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÃÆ¤òÂÇ¤¿¤ìÇÔÀïÅê¼ê¤Ë¡£ÃæÂ¼Åê¼ê¤âÆ±Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç1¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£