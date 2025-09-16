自民党総裁選挙に立候補の意向を表明している小林元経済安保相は16日、会見を開き、現役世代の所得を増やす経済対策、安全保障政策、社会の結束を守る政策などの3本柱を発表しました。ここからは小林氏の「強み」と「弱み」について解説します。

小林氏の最大の強みは、「若さ」であり、弱みは「知名度の低さ」です。

小林元経済安保相「鍵となるのは、若い力、自民党にも、世代交代が必要なんです。だから、私はその先頭に立つ覚悟を持って、この場に立っています」

現在50歳の小林氏は16日の会見でも「自民党の世代交代」の必要性を訴え、「若さと刷新感」を最大の武器に戦います。

もう一つ、小林氏の強みは「政策力」です。16日の会見では新たな政策として「所得減税」を打ち出しました。物価高対策が焦点となる中、ある陣営幹部は「参院選での敗北を踏まえ、現役世代の手取りを増やす具体案を出した」と戦略を語ります。

一方、弱みの一つは「知名度の低さ」ですが、日本テレビが週末に行った世論調査でも「次の総裁に、ふさわしい人」で小林氏は、わずか3％で今、立候補の意向を示す5人の中で最下位となっています。

もう一つの課題は「党内基盤が弱い点」です。スピード感を持った改革を求める若手・中堅議員の支持を一定程度、集める一方で、今後はベテラン議員にも、どれだけ支持を拡大できるかも焦点です。