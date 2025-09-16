ÊÆÀ¯ÉÜ¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¡¡ÀÖÂôÂç¿Ã¡È¹ç°Õ¤ÎÃå¼Â¤Ê¼Â»Ü´¿·Þ¡É
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï16Æü¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤äÁê¸ß´ØÀÇ¤Î½¤Àµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ï16Æü¸á¸å1»þ²á¤®¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ë²Ý¤¹´ØÀÇÎ¨¤ò¸½ºß¤Î27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
Áê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢½¾Íè¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15¡ó¤Ë¡¢15¡ó°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ë¤ÏÄÉ²Ã¤Î´ØÀÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä§¼ý¤·¤¹¤®¤¿Ê¬¤Ï8·î7Æü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÊ§¤¤Ìá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ï¡È¹ç°Õ¤ÎÃå¼Â¤Ê¼Â»Ü¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡É¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Áê
¡Ö´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª´ØÀÇ¤Ï¤«¤«¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÁÐÊý¤ÎÍø±×¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×