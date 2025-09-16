¡Ö¶õ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¡Ö¶õ¡×¤Ï¡Ö¤«¤é¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡Ö¶õ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡Ö¶õ¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢4Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥«¥é¥ª¥±¤Ï¡¢²»³Ú¶È³¦¤ÎÍÑ¸ì¡£
²Î¼ê¤ÎÎý½¬¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤Ë»È¤¦È¼ÁÕ¤À¤±¤òÏ¿²»¤·¤¿¥Æ¡¼¥×¤ä¥ì¥³¡¼¥É¤ò¡¢¡Ö¶õ¡Ê¤«¤é¡Ë¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡×¤Î°Õ¤Ç¡¢¥«¥é¥ª¥±¤È¤è¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¬¡¢1971Ç¯¤Ë¿À¸Í»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¡¼¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎµÒ¸þ¤±¤Î¥«¥é¥ª¥±ÁõÃÖ¤¬ÅÐ¾ì¡¢¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ70Ç¯ÂåÃæ¤´¤í¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤ËÉáµÚ¤·¡¢¥«¥é¥ª¥±¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ìÈÌ¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
