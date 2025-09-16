¡Ú¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥»¡¼¥ë¡ÛÀÅÆâÇÀ¶È¹â¹»¤ÎÀ¸»ºÇÏ2Æ¬¤¬Íî»¥¡¡¡Ö¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î2024¡×¤Ï935Ëü±ß
¡¡16Æü¡¢ËÌ³¤Æ»»Ô¾ì¡Ê¿·¤Ò¤À¤«Ä®ÀÅÆâ¿À¿¹¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥»¡¼¥ë¡×2ÆüÌÜ¤ÇÀÅÆâÇÀ¶È¹â¹»¡Ê¿·¤Ò¤À¤«Ä®¡Ë¤ÎÀ¸»ºÇÏ2Æ¬¤¬¾å¾ì¤µ¤ì¡¢Î¾ÇÏ¤È¤âÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Àè¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¾å¾ìÈÖ¹æ228ÈÖ¡Ö¥¢¥Ä¥³¤Î2024¡×¡ÊÌÆ¡¢Éã¥ß¥¹¥Á¥ô¥£¥¢¥¹¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï150Ëü±ß¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ó¥Ã¥È¤«¤é¡¢¶â²¬¿®¹¯»á¤¬352Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾å¾ìÈÖ¹æ346ÈÖ¡Ö¥Ê¥ê¥¿¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î2024¡×¡Ê²´¡¢Éã¥«¥é¥ô¥¡¥Ã¥¸¥ª¡Ë¤ÏÊì¤Î½é»Ò¤«¤éÆ±¹»¤¬À¸»º¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç4Æ¬ÌÜ¡£Æ²¡¹¤È¤·¤¿Î©¤Á»Ñ¤Ç250Ëü±ß¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÃÍ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢935Ëü±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¥Ï¥ó¥Þ¡¼¡ÊÍî»¥¼Ô¡¦¸¤ÄÍÍª¼£Ïº»á¡Ë¡£²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÀÅÆâÇÀ¶È¹â¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÍ£°ì¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦¸øÎ©¹â¹»¡£2Æ¬¤Ë¤ÏÀ¸»º¤«¤é¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿¹â¹»À¸¤ÎÂç¤¤ÊÌ´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£