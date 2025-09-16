MONSTA X・I.M、デビュー10周年の節目にソニーとの契約終了「3年間で独創的な音楽世界を確立」

ボーイズグループMONSTA XのI.Mが、ソニー・ミュージックエンタテインメント・コリアを離れることになった。

ソニー・ミュージックエンタテインメント・コリアは9月15日、「当社と所属アーティストI.Mは慎重な協議の末、専属契約を終了することで相互合意に至った」と公式発表した。

同社は「I.Mは2022年に専属契約を結んで以来、3年間にわたり独創的な音楽世界を築いてきた」とし、「自分だけの音楽と真心を届けてくれたI.Mに深く感謝するとともに、今後も変わらぬ愛情を込めて応援していく」とコメント。さらに「新たな出発点に立ったI.Mのこれからに、多くの関心と愛をお願いしたい」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）MONSTA X・I.M

I.Mが所属するMONSTA Xは今年デビュー10周年を迎え、9月1日にミニアルバム『THE X』をリリースし、活発に活動している。

I.Mは1996年1月26日生まれの29歳。2015年5月にMONSTA Xのメンバーとしてデビューし、グループではリードラッパーを担当。2021年2月にはミニアルバム『Duality』でソロデビューしている。