¡Ú¥ª¡¼¥È¡ÛÀî¸ý¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ¡¡Àä¹¥Ä´¤ÎÅÄÊÕÀ¿¤¬º£Ç¯£³²óÌÜ¤Î½à·èÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Àî¸ý¡Ë
¡¡¶á¶·¹¥Ä´¤ÊÃÏ¸µ¤ÎÅÄÊÕÀ¿¡Ê£´£¸¡Ë¡áÀî¸ý¡¦£²£·´ü¡á¤¬¡¢£²ÆüÌÜ£µ£Ò¤Î½à¡¹·è¾¡Àï¤ò²÷¾¡¡£Ìó£²¥«·î¤Ö¤ê¤Ë½à·è¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡££µÏÈ¤«¤é¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç£³ÈÖ¼ê¤ËÉÕ¤±¡¢£±¼þ£³³Ñ¤Ç»³ËÜÃÒÂç¡Ê»³ÍÛ¡Ë¤òº¹¤·¡¢Æ¨¤²¤ëË¥ÅÄ²í°ì¡ÊÀî¸ý¡Ë¤ò£³¼þ£±³Ñ¤Çº¹¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ¸³«¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¤¡£¥Ø¥Ã¥É¼þ¤ê¤ÎÄ´À°¤È¥ê¥ó¥°¸ò´¹¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ°¤¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¾¶á£±£°Àï¤Ï£³¾¡¡¢£²Ãå£´²ó¡££²Ï¢ÂÐÎ¨£·£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î°ÂÄêÌ£¤ÏÌ¥ÎÏ½½Ê¬¡££³¥«·î¤Ö¤ê¤Ëº£Ç¯£³²óÌÜ¤Î½à·èÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¡¢£µÇ¯£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥¼è¤ØÁ°¿Ê¤¹¤ë¡£