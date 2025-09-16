オリラジ藤森慎吾、娘は緊急手術で誕生 難産乗り越えた妻に感謝「命懸けで産んでくれたので余計愛おしい」
【モデルプレス＝2025/09/16】お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、2025年9月16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。2024年11月に産まれた娘について語った。
【写真】オリラジ藤森、15歳差の年下美人妻
2024年4月にPrime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2に参加していたヨガインストラクターのミヅキと結婚し、第1子となる女児が誕生している藤森。この日公開した娘の写真に「あらかわいい顔ね〜！」と黒柳徹子が声をあげると嬉しそうに笑顔を見せた。
出産前に逆子が判明したことから「いろんなところに2人で行って通って」と手を尽くし、37週頃には逆子がなおったと言われたと藤森。ところが「いざ当日になったら『なかなか赤ちゃん降りてきませんね』」と事態は一変し、さらには「ちょっと赤ちゃん苦しそうなサインが出てます」と出産が危ない状況だと医師から告げられたのだという。そこで緊急に手術での出産に切り替えられ、娘は無事に取り上げてもらうことができたと振り返った。
後に医師から伝えられたところによれば、赤ちゃんの首の周りに「へその緒が4周巻いてた」というかなり危ない状況だったといい「これは本当にそのまま陣痛があっても、このままでは出てこなかった。本当にいい判断をされたと思います」と伝えられたと話していた。
また、出産に関しては「本当に自分は無力だなって」と痛感。「（赤ちゃんの）泣きが聞こえてきてもう、ポロポロ涙が出てきちゃって」と号泣してしまったそうで、出産後の妻に「なんで泣いてるの、めちゃくちゃ痛いんだけど今！」とツッコまれるほど。そんな難産だったからこそ「もう本当にやっぱり妻が命懸けで産んでくれたので、それも考えて余計愛おしい」と藤森。「かわいくてしょうがない」娘の育児にもできるだけ参加し、家庭ではお風呂や寝かしつけの絵本の読み聞かせも担当しているそうで、あまりに娘べったりな様子から、妻に「私、忘れてるよ？」と言われるほどだと幸せいっぱいに語っていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】