¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û½÷Í¥¤Î»°ÁÒçýÆà¤¬9·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤È¤Î·ª½¦¤¤ÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡É»°ÁÒçýÆà¡¢½é·ª½¦¤¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼
»°ÁÒ¤Ï¡ÖÌ¼¤ÈÍ§Ã£¤È·ª½¦¤¤¡£½é¤á¤Æ¤«¤â¡×¤È·ª½¦¤¤ÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¾®¤µ¤¤½©¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ëÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¡¢¡ÖÌ¼¤â°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ª½¦¤¤¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¡×¡Öµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÂÎ¸³¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»°ÁÒ¤Ï2019Ç¯2·î¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿´ØÀ¾½Ð¿È¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£2020Ç¯12·î¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡»°ÁÒçýÆà¡¢Ì¼¤È¤Î½é·ª½¦¤¤ÂÎ¸³¤òÊó¹ð
