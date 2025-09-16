¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¾åÀîÈª¤¬1¹æ¥½¥í¡Ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡¦Í±ò¤¬2°ÂÂÇÊü¤Ä¡Ä16Æü¡¦DeNAÀï
¡¡16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º³ù¥±Ã«¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐDeNAÀï¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÃæ»³¾½ÎÌ¡¢ÂÐ¤¹¤ëDeNA¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¼ã¾¾¾°µ±¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï2²óÎ¢¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£Æó»à°ìÎÝ¤«¤é¡¢À±Ìî¤Ò¤Î¤Ç¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ëºå¸ýÜÛ¤Î»Íµå¤ÇÆó»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤âÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï2²ó38µå¡¢Ìµ°ÂÂÇ¡¢2»Íµå¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£3²óÉ½¤«¤é¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë2ÈÖ¼ê¤Î¾¾²¬Þ«´õ¤¬¾å¤¬¤ë¡£Ìµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡5²óÎ¢¡¢ºå¸ýÜÛ¡¦¿ÊÆ£Í¦Ìé¤Î»Íµå¡¢Í±òÄ¾µ±¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àËþÎÝ¤È¤·¡¢µÜºê°ì¼ù¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£3ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡6²óÎ¢¡¢¾åÀîÈªÂç¸ç¤¬°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¸å¡¢茺ÅÄÂÙ´õ¤ÎÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÇÆóÎÝ¤Ø¿ÊÎÝ¤¹¤ë¤Ê¤É°ì»àÆóÎÝ¤È¤·¡¢À±Ìî¤Ò¤Î¤Ç¤¬ÂÇÀÊ¤Ë¡£¤·¤«¤·À±Ìî¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì2¥¢¥¦¥È¤Ë¡£Â³¤¯ºå¸ýÜÛ¤ÏÆâÌî¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì3¥¢¥¦¥È¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡7²óÉ½¡¢6ÈÖ¼ê¤ÎÃÓÅÄÎ´±Ñ¤¬ÅÐÈÄ¡£Æó»à¤«¤é´Øº¬Âçµ¤¡¦°ËÆ£¸÷¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÀÈÓ¸¶Î¶Ç·²ð¤ò»°¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡8²óÎ¢¡¢°ì»à¤«¤é¾åÀîÈªÂç¸ç¤¬¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥½¥í¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÉ½¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë8ÈÖ¼ê¤Î»³ËÜÂó¼Â¤¬¾å¤¬¤ë¡£°æ¾å°¼ÅÐ¡¢¾å¹ÃÎ¿Âç¡¢ÂåÂÇ¡¦À¾´¬¸Æó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏDeNA¤Ë4ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹