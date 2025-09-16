オリラジ藤森慎吾「ラブトラ2」出身・妻に叱られること 結婚・育児で生活一変
【モデルプレス＝2025/09/16】お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾が、16日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月曜〜金曜ひる1時〜）に出演。結婚後の日々について明かした。
【写真】オリラジ藤森、15歳差の年下美人妻
藤森は2024年4月に結婚し、同年11月に第1子となる女児が誕生。パーティーで知り合ったという妻はPrime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』（Amazon Original）の最新作『ラブ トランジット』シーズン2に参加していたヨガインストラクターのミヅキであることも知られている。
藤森といえば「チャラ男」キャラで知られているところもあるが、この日は黒柳徹子から「あなた手に指輪が光ってるわよ」と指摘されると、左手を上げて笑顔で結婚指輪を披露。「こうやって普段仕事の時もつけるだなんて、夢にも思ってなかった」と自分でも意外だといい「これでチャラ男は一旦卒業かな」と口にした。
また結婚して生活が「一変しました」と現在は子ども中心の生活を送っているという藤森。家族3人で食卓を囲むなど家族での時間を大切にしており、育児などについても「僕もできる限りは一緒にやりたいな」というスタンスなのだという。
そこで夫婦で話し合った結果、妻のほうから「あなたは仕事を一所懸命やってくれて素晴らしいことですから、家では私が指示したことに的確に動いてくれればそれでいい」と言われたと告白。それゆえ「たまにちょっと自分で調べたことを実践しようとすると、『それ勝手にやらないで』って」と叱られてしまうこともあるのだという。しかし「妻に言われたことは、すぐ行動に移す」ことは一番大事だそうで「ソファでゆったりしてても『あれ〜して』って言われてもすっと立ちますね」と自宅での様子を語っていた。（modelpress編集部）
