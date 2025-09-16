BIGBANG、デビュー20周年に米最大フェス「コーチェラ」出演決定！6年越しの“夢のステージ”が実現

BIGBANGが、アメリカ最大の音楽フェスティバル「2026コーチェラ」に出演する。

【写真】BIGBANGの19周年記念ショット！

9月16日（日本時間）、「コーチェラ」側は公式ホームページを通じて、2026年に開催される出演アーティストのラインナップを公開した。

アメリカ最大級の音楽祭「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル（Coachella Valley Music and Arts Festival）」（以下、「コーチェラ」）は、来年4月10日からカリフォルニア州インディオで開催予定で、BIGBANGが出演者に名を連ね、注目を集めている。

BIGBANGは、デビュー20周年を迎える来年に「コーチェラ」に出演することが確定した。

（画像＝「コーチェラ」）

当初BIGBANGは、2020年4月の「コーチェラ」で除隊後初の復帰ステージを披露する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で中止となり、ファンから惜しむ声が相次いだ。今回、約6年の時を経て「コーチェラ」のステージに立つこととなる。

このほか、2026年の「コーチェラ」にはK-POP勢としてSHINeeのテミンやKATSEYEが出演。日本からは、藤井風、Creepy Nuts、\ØU$UK€ \UK1MAT$Uが出演する。さらにサブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、カロルGがヘッドライナーを務める。

「コーチェラ」は1999年に始まり、伝統と権威を誇る音楽フェスティバル。カリフォルニア州インディオで2週間にわたり開催され、毎年約30万人の観客が訪れる。音楽のみならず、ファッションやライフスタイルなど文化全般のトレンドが交わる祭典としても知られている。

2023年にはBLACKPINKがK-POPアーティストとして初めてヘッドライナーを務め、今年の「コーチェラ」にはBLACKPINKのジェニー、リサ、ENHYPENらが出演した。

（記事提供＝OSEN）