ビューラーは昨年オフにFA→レッドソックスへ移籍もリリース

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間16日・ロサンゼルス）

世界一メンバーの再会だ。ドジャースの選手らは15日（日本時間16日）、本拠地でのフィリーズ戦前に懐かしの“戦友”と再会。ファンも「彼はいつだってドジャー戦士だ」と好意的に受け入れている。

昨季のワールドシリーズの胴上げ投手のウォーカー・ビューラー投手はオフにFAとなり、レッドソックスと年俸2105万ドル（約31億円）で契約。8月29日（同30日）にリリースされたが、同31日（同9月1日）にフィリーズとマイナー契約を結び、9月12日（日本時間13日）に昇格していた。この日は、試合前にドジャースの選手らと交流する様子が見られた。

ドジャース専門サイト「ドジャース・ビート」は公式X（旧ツイッター）に「フィリーズに移籍したウォーカー・ビューラー投手は（ロサンゼルスの）街にやって来た」「クレイトン・カーショーとウォーカー・ビューラーが談笑中だ」などと映像をつけて投稿。ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」のマシュー・モレノ記者も「ウォーカー・ビューラーがドジャースタジアムに戻ってきた」と伝えた。

そのほかマックス・マンシー内野手、クレイトン・カーショー投手、アレックス・ベシア投手、ブレイク・トライネン投手と再会していた31歳右腕。ファンも「彼はいつだってドジャー戦士だ」「奇妙だ」「ビューラーさんド軍相手の時はお手柔らかに」「ワールドシリーズでまた輝きそうなビューラーさん」といったコメントが並んでいた。フィリーズは現在、ナ・リーグ東地区の首位を独走しており、ウォーカーは先発ローテの一員としての活躍が期待されている。（Full-Count編集部）