²¬Â¼Î´»Ë¡¢¸þ°æÍý¤Ï¡Ö²¸¿Í¤Ç¤¹¡×¡ÄÁ°¤Î¤á¤ê¤ÇÏÃ¤¹»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤ß¡ÖÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×

¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¡Ê55ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤ë¤ß¡¦²¬Â¼¤Î²á¤®¤ëTV¡×¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦¸þ°æÍý¡Ê43ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö²¸¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ïº£²ó¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÉñÂæ¡ÖÇúÎõÃé¿ÃÂ¢¡Áºù¿áÀãTHUNDERSTRUCK¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢¾®ÃÓ±É»Ò¡¢¸þ°æÍý¡¢Áá²µ½÷ÂÀ°ì¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÈÖÁÈMC¤Î²¬Â¼¤Ï¡¢¸þ°æ¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¶¦±é¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ö¡Ê°ÊÁ°¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡ËËÍ¤ÏÉÂ±¡¤Ç¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¸«¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤À¤±¤Ï¸«¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡£Ä«µ¯¤¤Æ¡£¡Ê¸þ°æ¤Ï¡Ë²¸¿Í¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¡£¾¡¼ê¤Ë¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ë¡£
¸þ°æ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²¬Â¼¤â¡Ö²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡£¤¹¤°¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Á°¤Î¤á¤ê¤ÇÏÃ¤¹²¬Â¼¤Ë¡¢¤Ê¤ë¤ß¤Ï¡ÖÇ®ÎÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
²¬Â¼¤Ï2010Ç¯¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÌó5¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êµÙÍÜ¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸Ç¯¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾²¼Æà½ï¤ÎÉ×Ìò¤ò¸þ°æ¤¬Ì³¤á¤¿¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡×¡ÊNHK¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
