¢¡ÅìÅÔÂç³Ø½à¹Å¼°Ìîµå½Õµ¨¥ê¡¼¥°Àï£±Éô¡¡ÃæÂç£´¡½£°ÆüÂç¡¡£±²óÀï¡Ê£±£´Æü¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ü¥ó¥É¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÈ¬²¦»Ò¡Ë
¡¡ÃæÂç¤ÎÀèÈ¯¡¦»°±ºÎ¿Êå¡Ê£³Ç¯¡áÇ½Âå¾¾ÍÛ¡Ë¤Ï¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤È¤ë¥ê¥º¥à¤ÎÎÉ¤¤Åêµå¤ÇÆüÂçÂÇÀþ¤òËÝÏ®¡££µËÜ¤Î°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç£²¿Í°Ê¾å¤ÎÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡££¹²ó¤ò¤ï¤º¤«£¸£µµå¤ÇÅê¤²È´¤¡¢Ìµ»Íµå´°Éõ¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Î»î¹ç¤Ç¾ð¤±¤Ê¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£±¿Í£±¿Í½¸Ãæ¤·¤ÆÅê¤²¤¿·ë²Ì¤¬´°Éõ¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£²²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î´ä°æÂçÏÂ¡Ê£´Ç¯¡áÅì³¤Âç¿ûÀ¸¡Ë¤¬»°ÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Â¼ÅÄ·ÄÆó¡Ê£³Ç¯¡áÂçºê¡Ë¤Î¥¹¥¯¥¤¥º¤ÇÀèÀ©¡££´¡¢£µ¡¢£·²ó¤Ë¤â£±ÅÀ¤º¤Ä¤òÄÉ²Ã¤·¡¢£´¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£