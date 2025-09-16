【第81回プライズフェア】 8月21日 開催

セガ フェイブは、8月21日に開催された「第81回プライズフェア」にてプライズフィギュアなどの新作を公開した。

「第81回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年1月から2026年3月に展開を予定しているプライズ景品を展示。

同社はTVアニメ『呪術廻戦』、『ガールズバンドクライ』などマンガ、アニメのキャラクターたちのプライズフィギュアを展示。劇中をイメージした躍動感あるポージングや細部までこだわった造形、フィギュアを合わせて世界観が拡張されるものなどブランドごとに様々な魅力が詰め込まれている。

また、『ブルーアーカイブ』のビッグクリアスタンドやクッションが展示された。

TVアニメ『呪術廻戦』

【呪術廻戦 FIGURIZM α “宿儺”】

2026年2月 登場予定

【呪術廻戦 FIGURIZM α “伏黒恵”邂逅（再登場）】

2026年2月 登場予定

「呪術廻戦 FIGURIZM α “伏黒甚爾”邂逅」と合わせたディスプレイ

【呪術廻戦 FIGURIZM α “伏黒甚爾”邂逅（再登場）】

2026年2月 登場予定

【呪術廻戦 渋谷事変 FIGURIZM α “五条悟”無量空処（再登場）】

2026年4月 登場予定

【呪術廻戦 Luminasta “五条悟”虚式「茈」】

12月 登場予定

【呪術廻戦 Luminasta “宿儺”「■」「開」（再登場）】

2026年3月 登場予定

TVアニメ『ゴールデンカムイ』

【TVアニメ『ゴールデンカムイ』 XrossLink フィギュア“杉元佐一”】

2026年1月 登場予定

【TVアニメ『ゴールデンカムイ』 XrossLink フィギュア“アシㇼパ”】

2026年1月 登場予定

【TVアニメ『ゴールデンカムイ』 XrossLink フィギュア“白石由竹”】

2026年1月 登場予定

TVアニメ『ゴールデンカムイ』 XrossLink フィギュア“杉元佐一”と“アシㇼパ”と“白石由竹”を揃えて並べると世界観が強化

TVアニメ『ウィッチウォッチ』

【TVアニメ『ウィッチウォッチ』 Luminasta “宮尾音夢”】

2026年1月 登場予定

【TVアニメ『ウィッチウォッチ』 Luminasta “若月ニコ”】

2026年1月 登場予定

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)野田サトル／集英社・ゴールデンカムイ製作委員会

(C)篠原健太／集英社・ウィッチウォッチ製作委員会・MBS

(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

(C) 2024 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE」製作委員会 (C) 堀越耕平／集英社

(C)東映アニメーション

(C) NEXON Games Co.，Ltd. All Rights Reserved.

※開発中につき、実際の製品とはデザインが異なる場合がございます。