Ã¸¤¤¿§¤ÎÍÎÉþ¤«¤é¡Ö²¼Ãå¤Î¥é¥¤¥ó¤äÊÁ¡×¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌäÂê¡Ä¢ª¥×¥Á¥×¥é¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤¬ÂçÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡ª
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¸µ²¼ÃåÈÎÇä°÷¡¦²¼Ãå¤ÎËâË¡»È¤¤¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»Å»ö¤ä¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ê¤É¡Ö¤¤Á¤ó¤È´¶¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇö¤¤ÁÇºà¤äÇö¤¤¥«¥é¡¼¤Î¤ªÍÎÉþ¤Î»þ¡¢²¼Ãå¤Î¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê°õ¾Ý¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª
¡¡ÆÃ¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î»þ¤Ï¡¢¥Ú¥Á¥³¡¼¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤â¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤¬Ãå¤ë¤â¤Î¡×¡Ö½ë¤½¤¦¤Ç½Å¤ÍÃå¤Ï¶ì¼ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ÏÂç¿Í¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤°¤Ã¤È³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡Æ©¤±ËÉ»ß¤Ç°Â¿´´¶¥¢¥Ã¥×
¡¡Çò¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¡¢Ã¸¤¤¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤ë¤È¤¡¢²¼Ãå¤Î¥é¥¤¥ó¤äÊÁ¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á³¸÷¤Î²¼¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÈÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¸å¤í»Ñ¤¬Æ©¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡¡º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥°¥ó¥¼¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤ÏÆ©¤±¤Ë¤¯¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Ç¡¢È©¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Î¤Ç¡ÈÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡É»Å¾å¤¬¤ê¡£³°½ÐÀè¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½é¿´¼Ô¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
¢¡¤Ò¤Ó¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¶Ã¤¯¤Û¤ÉÇö¤¯¤Æ·Ú¤¤
¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ã¤Æßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¤Ò¤Ó¤¤½¤¦¡Ä¡Ä¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤³¤½»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¥¹¥ê¥Ã¥×¡£1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î»þ¤ÎÆ©¤±ÃÎ¤é¤º¡ª
¡¡ÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤ªÍÎÉþ¤Ç¤â²¼Ãå¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÀ¸ÃÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÇö¤¯¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²÷Å¬¤µ¡£µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¡¢°ìÇ¯Ãæ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥í¥ó¥°¾æ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ï85¡Á87¥»¥ó¥Á¾æ¤ÈÄ¹¤á¡£¡ÊM¥µ¥¤¥º85¥»¥ó¥Á¡¢L¥µ¥¤¥º87¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ò¤¶²¼¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥â¥ì¾æ¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¾æ¤¬Ã»¤¯¤ÆÆ©¤±´¶¤òËÉ¤²¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥¤¥ó
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥È¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤«¤±¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤È¡£µç¶þ¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ËÂÎ¤Ë±è¤¦¤Î¤ÇÍÎÉþ¤òÃå¤¿¤È¤¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥¹¥Ã¤ÈÈþ¤·¤¯À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤Î¤´¤í¤Ä¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ò¤Ó¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥ê¥Ã¥×°ìËç¤ÇÊÑ¤ï¤ëÃå¤³¤Ê¤·
¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö²¼Ãå¤ÎÆ©¤±¤òËÉ¤²¤ë¡×¡Ö²¼Ãå¥é¥¤¥ó¤¬¤Ò¤Ó¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö´À¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸ÍÎÉþ¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤Î°õ¾Ý¤Ï¤°¤Ã¤È¾åÉÊ¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î¾®¤µ¤Ê¹©É×¡×¤¬¡¢Âç¿Í½÷À¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥°¥ó¥¼¤ÎÆ©¤±¤Ê¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¥¹¥ê¥Ã¥×¡£Æ©¤±¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÍÎÉþ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°Â¿´´¶¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡ä
¡Ú¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡Û
²¼Ãå¤ÎËâË¡»È¤¤¡£ÈÎÇä°÷»þÂå¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢²¼Ãå¤Ç¼«Ê¬¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ònote¤äTwitter¡¢YouTube¤ÇÈ¯¿®Ãæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥µ¥¤¥º¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡£¼ñÌ£¤Ï²¼Ãå²°¤µ¤ó½ä¤ê
¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È»Å»ö¤ä¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ê¤É¡Ö¤¤Á¤ó¤È´¶¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÇö¤¤ÁÇºà¤äÇö¤¤¥«¥é¡¼¤Î¤ªÍÎÉþ¤Î»þ¡¢²¼Ãå¤Î¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ê°õ¾Ý¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª
¡¡ÆÃ¤Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î»þ¤Ï¡¢¥Ú¥Á¥³¡¼¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤â¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀÎ¤Î¿Í¤¬Ãå¤ë¤â¤Î¡×¡Ö½ë¤½¤¦¤Ç½Å¤ÍÃå¤Ï¶ì¼ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ï¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ÏÂç¿Í¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò¤°¤Ã¤È³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Çò¤ä¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¡¢Ã¸¤¤¿§¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤ë¤È¤¡¢²¼Ãå¤Î¥é¥¤¥ó¤äÊÁ¤¬Éâ¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼«Á³¸÷¤Î²¼¤Ç¤Ï°Õ³°¤ÈÆ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¸å¤í»Ñ¤¬Æ©¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤Å¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¡¡º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥°¥ó¥¼¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤ÏÆ©¤±¤Ë¤¯¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Ç¡¢È©¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Î¤Ç¡ÈÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡É»Å¾å¤¬¤ê¡£³°½ÐÀè¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½é¿´¼Ô¤Ë¤â´ò¤·¤¤¥×¥Á¥×¥é¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª
¢¡¤Ò¤Ó¤¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¶Ã¤¯¤Û¤ÉÇö¤¯¤Æ·Ú¤¤
¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ã¤Æßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¤Ò¤Ó¤¤½¤¦¡Ä¡Ä¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤³¤½»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¥¹¥ê¥Ã¥×¡£1Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î»þ¤ÎÆ©¤±ÃÎ¤é¤º¡ª
¡¡ÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤ªÍÎÉþ¤Ç¤â²¼Ãå¤Î¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËÀ¸ÃÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÇö¤¯¤µ¤é¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òËº¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²÷Å¬¤µ¡£µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¡¢°ìÇ¯Ãæ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥í¥ó¥°¾æ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ï85¡Á87¥»¥ó¥Á¾æ¤ÈÄ¹¤á¡£¡ÊM¥µ¥¤¥º85¥»¥ó¥Á¡¢L¥µ¥¤¥º87¥»¥ó¥Á¡Ë¤Ò¤¶²¼¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ß¥â¥ì¾æ¤ä¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡¡¾æ¤¬Ã»¤¯¤ÆÆ©¤±´¶¤òËÉ¤²¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡ÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥¤¥ó
¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥é¥¤¥ó¡×¤È¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥È¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤«¤±¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤³¤È¡£µç¶þ¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ËÂÎ¤Ë±è¤¦¤Î¤ÇÍÎÉþ¤òÃå¤¿¤È¤¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¥¹¥Ã¤ÈÈþ¤·¤¯À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ë¥¤¤ÌÜ¤Î¤´¤í¤Ä¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ò¤Ó¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¹¥ê¥Ã¥×°ìËç¤ÇÊÑ¤ï¤ëÃå¤³¤Ê¤·
¡¡¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¹¥ê¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö²¼Ãå¤ÎÆ©¤±¤òËÉ¤²¤ë¡×¡Ö²¼Ãå¥é¥¤¥ó¤¬¤Ò¤Ó¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö´À¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¤¸ÍÎÉþ¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤Î°õ¾Ý¤Ï¤°¤Ã¤È¾åÉÊ¤Ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î¾®¤µ¤Ê¹©É×¡×¤¬¡¢Âç¿Í½÷À¤Î¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥ê¥Ã¥×¤Ê¤ó¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥°¥ó¥¼¤ÎÆ©¤±¤Ê¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¥¹¥ê¥Ã¥×¡£Æ©¤±¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÍÎÉþ¤ò³Ú¤·¤á¤ë°Â¿´´¶¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡ä
¡Ú¤Á¡¼¤Á¤ç¤í¤¹¡Û
²¼Ãå¤ÎËâË¡»È¤¤¡£ÈÎÇä°÷»þÂå¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢²¼Ãå¤Ç¼«Ê¬¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤ònote¤äTwitter¡¢YouTube¤ÇÈ¯¿®Ãæ¡£ÆÃµ»¤Ï¥µ¥¤¥º¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¡£¼ñÌ£¤Ï²¼Ãå²°¤µ¤ó½ä¤ê