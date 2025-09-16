¤Ê¤¼¡© À¿¼Â¤ÊÈà¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÇ¤Ã¤¿34ºÐ½÷À¤¬¡Ö¶âÈ±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ»Å»ö¤ò¼¤á¤¿¡×¤ï¤±¡£ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿»Å»ö¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä
¡¡·ëº§¤ò¹µ¤¨¤¿¿Í¤¬¡¢²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÌÂ¤¤¤«¤éµ¤Íî¤Á¤·¤¿¤ê¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥Ö¥ë¡¼¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥Ö¥ë¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡½é¤á¤Æ¤Îº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÈà»á¤¬¤Ç¤¤¿
¡¡Î¤Â¼·ë°á¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦32ºÐ¡¿ÇÉ¸¯¼Ò°÷¡Ë¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤½÷Í§Ã£¤¬¼¡¡¹¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤È¤¦¤È¤¦ºÇ¸å¤Î1¿Í¤¬ºÇ¶á¤¢¤Á¤éÂ¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ä¤¤¤ËÆÈ¿È¤Ï»ä¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¹¤ë¤ÈÅÓÃ¼¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë°á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î½÷Í§Ã£¤Î1¿Í¤¬·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤¤¤¤Ê¤ê¤Þ¤°¤ì¤Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°À®Î©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Ç·¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦34ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤È¤ªÃã¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤Æ2¿Í¤Ï¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Êª¹ø¤¬½À¤é¤«¤¯À¿¼Â¤½¤¦¤ÊÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¢¡¸òºÝ3¥ö·î¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥Ö¥ë¡¼¤Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò»Ï¤á¤Æ3¥ö·î¸å¤Î·ë°á¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢¿Ç·¤µ¤ó¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Â¨OK¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Ê¤¼¤«¶»¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¼êÊü¤·¤Ç¤Ï´î¤Ù¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¿´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ¶á·ëº§¤·¤¿½÷Í§Ã£¤ÎÈþºÚ»Ò¡Ê²¾Ì¾¡¦31ºÐ¡¿»¨²ß²°¶ÐÌ³¡Ë¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥Ö¥ë¡¼¤Ç¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë·ëº§¤¹¤ë¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢º£¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤è¡×¤È¡¢ÈþºÚ»Ò¤µ¤ó¤¬ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥×¥í¥ì¥¹¤Ë·ë°á¤µ¤ó¤âÏ¢¤ì¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤¿¤é»ä¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥×¥í¥ì¥¹´ÑÀï¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤¢¤ëÁª¼ê¤Ë¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë°á¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈþºÚ»Ò¤µ¤ó¤¬°ú¤¯¤Û¤É¤ËÀ¨¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¢¡Îø¿Í¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ¡¢»Å»ö¤â¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡Ö¶ÚÆùÎ´¡¹¤ÇÍº¡¹¤·¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢»ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¶¯¤µ¤ÎÃæ¤ËÁ¡ºÙ¤µ¤ò¹ç¤ï¤»»ý¤Ã¤¿Ñ³¤²¤Ê°õ¾Ý¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ë»ä¤Ï´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤ÎÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ø»ä¤¬º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÅ¬Åö¤ËÁê¼ê¤ò¸«Á¶¤Ã¤Æ·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡© °ìÈÌÅª¤Ê¹¬¤»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¼þ¤ê¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤·¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¤»¤ºÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥«¥Ã¥«¥Ã¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡·ë¶É»ä¤Ï¡¢¿Ç·¤µ¤ó¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤È»Å»ö¤â¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ·ë°á¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿Á¬Åò¤Ë¶Ð¤á¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤ÏÉþÁõÈ±¿§¼«Í³¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ä¤·Áª¼ê¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Î¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎËÁ¸±¤Ç¡¢¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¼«Ê¬¤ò½é¤á¤Æ¶À¤Ç¸«¤¿»þ¤ËÉÔ»×µÄ¤È¶»¤¬¥¹¥Ã¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¢¡¥×¥í¥ì¥¹ÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü
¡¡¤½¤ó¤Ê·ë°á¤µ¤ó¤Ï»î¹ç¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÄÌ¤¤¤Þ¤¯¤ê¡¢¥×¥í¥ì¥¹ÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤·¤¿¤éÈ¾Ç¯¸å¡¢µÞ¤Ë¿Ç·¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é²ñ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢2¿Í¤Ï¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯ÌóÂ«¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤ë¤È»ä¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¿Ç·¤µ¤ó¤¬¡ØÁ°¤è¤ê¤º¤Ã¤ÈÀ¸¤À¸¤¤·¤Æ¤ë¤·ÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡Ù¤È¡¢¶á¶·¤ò¶½Ì£¿¼¤²¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤³¤«¤éÉáÄÌ¤ÎÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¤¢¤Î»þ¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÇ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿
¡¡¤½¤ì¤«¤é2¿Í¤Ï°ì½ï¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤È²ñ¤¦ÉÑÅÙ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Éü±ï¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö½Ð²ñ¤¤¤Ïº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Ç·¤È¤Ï½Ð²ñ¤¦¤Ù¤¯¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤À¤È»×¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÅö¤Î»ä¤ò´Ý¤´¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Î»þ¿Ç·¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿´Äì´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¿Ç·¤µ¤ó¤«¤é2ÅÙÌÜ¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤ì¤¿·ë°á¤µ¤ó¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¤ï¤À¤«¤Þ¤ê¤Ê¤¯OK¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¤¥é¥¹¥È¡¦Ê¸¡¿ÎëÌÚ»í»Ò¡ä
¡ÚÎëÌÚ»í»Ò¡Û
Ì¡²è²È¡£¡Ø¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ä±üÍÍ¸þ¤±¼ÂÏÃÌ¡²è»ï¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£¹¥¤¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÏÃª¶¶¹°»ê¡£Ãø½ñ¡Ø½÷¥Ò¥¨¥é¥ë¥¡¼ÄìÊÕ¾¯½÷¡Ù¡ÊÀÄÎÓ¹©éº¼Ë¡Ë¤¬±Ç²è²½¡£Twitter¡§@skippop
