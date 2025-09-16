¡ÔÄ¹ºê¤´Ë¬Ìä¡Õ²í»Ò¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¡ÈÊìÌ¼¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¡É¡¡¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ú¡¼¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤â¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¸«¤»¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Î¡È°ã¤¤¡É
¡¡2025Ç¯9·î12Æü¡¢Ä¹ºê¸©¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÈÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¡£Î¾ÊÅ²¼¤Ï2Çñ3Æü¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï1Çñ2Æü¤ÎÆüÄø¤ÇÄ¹ºê¤ËÂÚºß¤µ¤ì¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä¹ºê¤´Ë¬Ìä¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²í»Ò¤µ¤Þ¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤âÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡É°ã¤¤¡É¤¬¡ªÂ¾¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¥³¡¼¥Ç¤Ê¤É¤â
¡¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡¢ÀïË×¼Ô¤Î°ÖÎî¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¡¢4·î¤ËÎ²²«Åç¡¢6·î¤Ë²Æì¤È¹Åç¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊìÌ¼¤Ç¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹
¡¡Ä¹ºê¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÇò¤È¹õ¤ÎÀéÄ»³Ê»Ò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ç¤À¤Ã¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ú¡¼¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Å·¹Ä¤´°ì²È¤¬¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¡¢Æ±¿§¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬ÄêÈÖ¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï°õ¾Ý¤¬°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÙ¤«¤¤²Õ½ê¤ò¸«¤ë¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÇò¤Î±ï¼è¤ê¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Çò¤ÏÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¤½¤·¤ÆÇò¤¤±ï¼è¤ê¤¬¶ß¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀéÄ»³Ê»Ò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¾ì¹ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë±ï¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ò¹â¤á¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸á¸å3»þÈ¾º¢¤ËÄ¹ºê»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ¸ø±à¤òË¬Ìä¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È¡£¡Ö¸¶ÇúÍî²¼Ãæ¿´ÃÏÈê¡×¤Ë¥Æ¥Ã¥Ý¥¦¥æ¥ê¤Ê¤É¤Î²ÖÂ«¤ò¶¡¤¨¤Æ¡¢¿¼¡¹¤ÈÇÒÎé¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÀéÄ»³Ê»Ò¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈÆ±¤¸¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤é¤ì¤¿²í»Ò¤µ¤Þ¡£º£Ç¯¤Î6·î¤Ë²Æì¤òË¬Ìä¤µ¤ì¡¢¡Ö¹ñÎ©²ÆìÀïË×¼ÔÊè±ñ¡×¤Ç¶¡²Ö¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢ÊìÌ¼¤ÇÆ±¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤Û¤ÜÆ±¤¸¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ß¤¨¤ë¤¬¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ú¡¼¥ë¥Ö¥ë¡¼¤Ç¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾¯¤·¤¯¤¹¤ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¶ß¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤ËÎ©ÂÎ´¶¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤È°ã¤¦Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ëË¹»Ò¤Ë¤â°ã¤¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤ÎÁ´ÂÎ¤¬È¿¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥Ï¥Ã¥È¡×¤òÁª¤Ó¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Ä¥Ð¤¬¾¯¤·¾åÊý¤Ë¥«¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£
¡¡°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï´Ý¤ß¤¬¤¢¤ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ï¥Ã¥È¤ò¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎË¹»Ò¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤·¡¢°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¥Ö¥ë¡¼¤È¥°¥ì¡¼¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤´°ì²È¤Î¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç
¡¡13Æü¤ÏÄ¹ºê»Ô¤Î¡Ö·Ã¤ÎµÖÄ¹ºê¸¶Çú¥Û¡¼¥à¡×¤òË¬Ìä¤µ¤ì¡¢»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÈïÇú¼Ô¤é¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿Å·¹Ä¤´°ì²È¡£¤Ò¤¶¤ò¶Ê¤²¤ÆÌÜ¤Î¹â¤µ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÈïÇúÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÇò¤¤¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤ÈÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò¤ª¾¤¤·¤Ë¡£¤´°ì²È¤Ç¡¢¿§Ì£¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¸©¤ËÂÚºßÃæ¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç¥Ö¥ë¡¼¤Î¤ª¾¤¤·Êª¤òÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÄ·Ï¤ÏÈá¤·¤ß¤òÉ½¸½¤¹¤ë¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Ê¿ÏÂ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥«¥é¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤ªµ¤»ý¤Á¤È¡¢Ê¿ÏÂ¤ò´ê¤ï¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤ª¾¤¤·Êª¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£