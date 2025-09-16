宇都宮まき、小籔千豊が息子2人を抱っこする“顔出し”3ショット公開「祖父と孫みたい」「さくちゃんもきっちゃんも嬉しそう」
お笑いコンビ・アキナの山名文和（45）の妻で、吉本新喜劇の宇都宮まき（43）が15日、自身のインスタグラムを更新。自身も出演した、小籔千豊（52）主宰のフェス『KOYABU SONIC 2025』（13日〜15日／インテックス大阪）での小籔と2人の息子の“顔出し”記念3ショットを披露した。
【写真】「祖父と孫みたい」小籔千豊が宇都宮まきの息子2人を抱っこする“顔出し”3ショット
宇都宮は「『今日もこぶさん（小籔さん）のお仕事行くの？』と子供達大喜びでした」のコメントとともに、小籔が息子2人を両手で抱っこするほほ笑ましい3ショットをアップした。
この投稿にファンからは「きゃー可愛すぎる さくちゃんもきっちゃんも嬉しそう」「こぶさん、優しいですね」「小籔お爺ちゃんと最高のフォト」「さくちゃんきっちゃん大興奮が目に浮かびます」「祖父と孫みたいですね」などのコメントが寄せられている。
宇都宮と山名は、MBSテレビ『せやねん！』などでの共演を経て、2021年7月に結婚を発表。22年4月には第1子長男、23年6月に第2子次男の誕生を報告していた。
