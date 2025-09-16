¡Ú¶¥ÎØ¡ÛÏÆËÜÍºÂÀ¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à½Ë¾¡²ñ¡¡Â¼¾åµÁ»á¡¢Ê¿¸¶»á¡¢¸ÅÀ¤È¥È¡¼¥¯¡¡¼¡¤Ê¤ëÌÜÉ¸¤âÀ¨¤¤¡Ä
¡¡2·î¤ÎG1Á´ÆüËÜÁªÈ´¡ÊË¶¶¡Ë¤Ç»Ë¾å½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¡Ê6Âç²ñG1À©ÇÆ¤È¥°¥é¥ó¥×¥êÍ¥¾¡¡Ë¤òÃ£À®¤·¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡Ê36¡áÊ¡°æ¡Ë¤Î½Ë¾¡²ñ¤¬Ê¡°æ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÁª¼ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤éÌó200¿Í¤ò½¸¤á¤ÆÀ¹Âç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼ê²ñ¡¦ÏÉÅÄ¹¬»ÊÊ¡°æ»ÙÉôÄ¹¤Î¼çºÅ¼Ô¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢À¾¹ÔÌÐÊ¡°æ»ÔÄ¹¡¢ÌÚ¸Í´²JKA²ñÄ¹¤é¤Î½Ë¼¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¶À³«¤¤Î¸å¤Ë¤ÏÏÆËÜ¤¬»ØÌ¾¤·¤¿Â¼¾åµÁ¹°»á¡¢Ê¿¸¶¹¯Â¿»á¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¤Î3¿Í¤È¸ÄÊÌ¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËÃÅ¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÏÆËÜ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ê¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤Ï¡ËÄÌ²áÅÀ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¥À¥Ö¥ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡6·î¤Î¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¡Ê´ßÏÂÅÄ¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ¡¢G1¤Ï10V¤òÃ£À®¡£¥À¥Ö¥ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥¹¥é¥à¤Ø¤ÏÁ´ÆüËÜÁªÈ´¡¢¶¥ÎØº×¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î3¥¿¥¤¥È¥ë¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£