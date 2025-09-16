Ãæ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¸øÁ¥¤ËÊü¿å¡¡ÎÎÍ¸¢°ìÊýÅª¼çÄ¥¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤Ï16Æü¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¡ÊÃæ¹ñÌ¾¡¦²«´äÅç¡Ë¤ÎÃæ¹ñÎÎ³¤¤Ç¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¸øÁ¥Ìó10ÀÉ¤¬Æ±Æü¡Ö·Ù¹ð¤òÌµ»ë¤·°ãË¡¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Êü¿å¤ä¹ÒÏ©¤Îµ¬À©¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¾Ì¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è¡ÊEEZ¡ËÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ìÊýÅª¤ËÎÎÍ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤·Ù¶ÉÈ¯É½¤ÎÊóÆ»´±ÃÌÏÃ¤Ï¡¢Ë¡¼¹¹ÔÃæ¤Î³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤Ë¸Î°Õ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ë¤Ê¤É´í¸±¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¸øÁ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö°¼Á¤ÊÄ©È¯¹Ô°Ù¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ÏÁ´¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï10Æü¡¢¥¹¥«¥Ü¥í¡¼¾Ì¤Ç¤Î¡Ö¹ñ²Èµé¼«Á³ÊÝ¸î¶è¡×¤ÎÀßÎ©¾µÇ§¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¼Â¸ú»ÙÇÛ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£