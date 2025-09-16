À¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¤¬Ìó130²¯±ß¤ÇÊÆÂç¼ê¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÇã¼ý
Å´Æ»¤ä¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ëÀ¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤ª¤è¤½130²¯±ß¤ò¤«¤±¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¾Éð¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¸åÆ£¹â»Ö ²ñÄ¹
¡ÖÆüËÜ¤ò¥ª¥ê¥¸¥ó¡Êµ¯¸»¡Ë¤È¤·¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤¬°ìÁØ³Î¼Â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÀ¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡×¤¬¡¢¤ª¤è¤½130²¯±ß¤ò¤«¤±¤ÆÇã¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼ê¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¨¡¼¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
1999Ç¯¤Ë¥·¥¢¥È¥ë¤Ç³«¶È¤·¤¿¡Ö¥¨¡¼¥¹¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï¡¢ÆÈÁÏÅª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²¤ÊÆ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âµþÅÔ¤Ë½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2027Ç¯¤Ë¤ÏÊ¡²¬¤Ç³«¶ÈÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
À¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃæ¹âÇ¯¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Î½ÉÇñµÒ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤â¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
À¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µîÇ¯¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÀÖºä¥×¥ê¥ó¥¹¤ÎÀ×ÃÏ¤ÎÊ£¹ç¥Ó¥ë¤ò4000²¯±ß¤Û¤É¤ÇÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µð³Û¤Î»ñ¶â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¼Ò¤Ï¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÇã¼ý¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢¸½ºß¤ª¤è¤½90¤Î¥Û¥Æ¥ë¿ô¤ò250¤Þ¤ÇÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
³ùÁÒ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÂçÁ¥,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
½»Âð,
Ë¡Í×,
Ê©ÃÅ,
Ä¹Ìî,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°