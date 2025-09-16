¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¡×¾®ÎÓÂëÇ·»á¤¬½ÐÇÏÉ½ÌÀ¡¡½êÆÀÀÇ¤ÎÄêÎ¨¸ºÀÇ¤Ê¤É·Ç¤²2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ø¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª
¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£½êÆÀÀÇ¤Î¡ÖÄêÎ¨¸ºÀÇ¡×¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÂëÇ· ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê50¡Ë
¡Ö»ä¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¤Ï¤¤¿¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
µîÇ¯¤ËÂ³¤¡¢ÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¡ÖÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤¹¤ëÆüËÜ¡×¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ºö¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤äÆ¯¤¯À¤Âå¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ü¸Â¤ä¾å¸Â¤òÀß¤±¤¿¾å¤Ç¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¡ÖÄêÎ¨¸ºÀÇ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿µ½Å¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÈÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÐÙ¾å¤Ë¤Î¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡É¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÏ¢Î©¤ÏÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼êÃÊ¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¿ô¹ç¤ï¤»¤ÎÏ¢Î©¤Ë¤ÏÈÝÄêÅª¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã¡Ê44¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤éÀµ¼°¤ÊÉ½ÌÀ¤Ë¤à¤±¤Æ´Ø·¸¼Ô¡¦¿Ø±Ä¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì¤Ä°ì¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
ÎÓË§Àµ ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê64¡Ë
¡ÖÅÞ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÂÉ¼è¤ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¸Ç¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤ç¤¦¤Ï¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤â½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁíºÛÁª¤Ï5¿Í¤ÎÀï¤¤¤Î¹½¿Þ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
