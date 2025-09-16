¡Ö¥Û¥ó¥È¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×ÂçÁêËÐµÒÀÊ¤ËÃåÊª»Ñ¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥ ¿³È½¤ÎÇØ¸å¤Ç¡È¤Ò¤ÈºÝ¡ÉÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß´¶¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³
¡ãÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê¡ä¡þ»°ÆüÌÜ¡þ16Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡ÈÃåÊª»Ñ¡É¤ÎÈþ¿Í½÷Í¥
¡¡ÂçÁêËÐ¶å·î¾ì½ê»°ÆüÌÜ¡¢¸þÀµÌÌ¤Ë¤Ò¤ÈºÝÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÃåÊª»Ñ¤¬¡ÈÑÛ¡É¤È¤·¤¿Èþ¿Í½÷Í¥¤ÎÍÍ»Ò¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡Ö¥Û¥ó¥È¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤È¶½Ê³¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï½½Î¾»ÍËçÌÜ¡¦»°ÅÄ¡ÊÆó»Ò»³¡Ë¤¬½½Î¾»°ËçÌÜ¡¦¶ÓÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÆÌµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¼èÁÈ¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡Î¾ÎÏ»Î¤¬·ã¤·¤¤¼èÁÈ¤ò¹Ô¤¦Ãæ¡¢¸þÀµÌÌ¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤ë¸µ´ØÏÆ¡¦ÆÊßê»³¤ÎÀ¶¸«³ã¿ÆÊý¤ÎÇØ¸å¤Ë±Ç¤ê¹þ¤àÃåÊª»Ñ¤Î½÷Í¥¤Î»Ñ¤ò¶öÁ³¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¡£¤½¤Î¤ªÊý¤Ï¡¢»³¸ý¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥È¤ªåºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¸«¤Ã¤±¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î´ÑÀï¤òÁ°¤Ë»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃåÊª»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡Öº£Æü¤ÏÂçÁêËÐ9·î¾ì½ê¤Ø¡¡9·î¤ÎÃåÊªÁª¤Ó¤¬ÂçÊÑ¡¡½ë¤¹¤®¤ëº£¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤ÎÃåÊª¥ë¡¼¥ë¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤ÎÇöÊª¤ÎÃåÊª¤ÈÄ¹ë¡êÛ¡£¤½¤ì¤Ç¤â½ë¤¤¡ª½ë¤¹¤®¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãå¤ë°Ê¾å¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤²¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¾åÉÊ¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¤¤¤Å¤ß¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»°ÅÄ¤ËÇÔ¤ì¤¿¶ÓÉÙ»Î¤Ïº£¾ì½ê½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë