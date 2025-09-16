¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤òºÆµ¯Æ°¡×ÁíºÛÁª¡È²ñ¸«¥é¥Ã¥·¥å¡É
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Ç¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÁê¤ÈÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤¬16Æü¡¢Î©¸õÊä¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô»á¤Ï16Æü¡¢½µÆâ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©¸õÊä²ñ¸«¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ä¿Ø±Ä¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÆ£ºâÌ³Áê¤¬¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÓ»á¤Ï16Æü¡¢¡ÖÀ¯¼£·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤òÁ´¤Æ»È¤¤¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ»á¤ÏÀÐÇËÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¶â¾å¾º¤Î¡ÖÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡ÖÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤¹¤ëÆüËÜ¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¼é¤êÈ´¤¯ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤Æ·ëÂ«¤¹¤ëÆüËÜ¡¢¤³¤Î»°¤Ä¤ÎÌ¤ÍèÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤òºÆµ¯Æ°¤µ¤»¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¡¢´û¤ËÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï16Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Î½êÆÀ¤òÁý¤ä¤¹·ÐºÑÂÐºö¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¡¢¼Ò²ñ¤Î·ëÂ«¤ò¼é¤ëÀ¯ºö¤Ê¤É¤Î3ËÜÃì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ã¼Ô¤äÆ¯¤¯À¤Âå¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ü¸Â¤ò¶èÀÚ¤Ã¤¿ÄêÎ¨¸ºÀÇ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¡£¸ºÀÇ³Û¤Ë¤Ï¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉ±ÒÈñ¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¡¢³°¹ñÀªÎÏ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó´³¾ÄÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁíºÛÇ¤´üÃæ¤ÎÈ¯µÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£