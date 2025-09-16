岡山県真庭市にある木山神社（@kiyama_jinjya）。ご利益を願って訪れる人々の間で、いま密かな人気を集めているのが“現役招き猫”のテンちゃんです。



【写真】「さびしいにゃーん」と鳴く猫さん

神社の公式X（旧Twitter）に投稿されたテンちゃんの姿が話題になりました。



「今日は宮司以外誰もいないので、遠吠えして呼んでみるも、誰も来ない……寂しい……」



写真には、しょんぼり顔で「誰か来て〜」と訴えるテンちゃんの姿が。木山神社によると、テンちゃんはとにかく人が好きな猫で、宮司や職員に常に甘える性格だといいます。特に禰宜（ねぎ）が大好きで、その人が休みの日はふて寝することもあるのだとか。



今回の投稿の日は、禰宜も権禰宜（ごんねぎ）も不在。宮司以外に誰もいなかったため、テンちゃんは寂しそうに“遠吠え”をしていたそうです。



クックさんの甥っ子、招き猫二代目として活躍中

木山神社には、かつて“先代招き猫”として活躍した「クックさん」がいました。宮司が子猫を譲り受け、日光東照宮の「眠り猫」に似ていることから神社のシンボルに。



その跡を継いだのが甥っ子のテンちゃん。若さあふれる好奇心で、今では木山神社の顔として日々参拝者を迎えています。



保護犬・保護猫活動にも力を入れる神社

木山神社は、招き猫だけでなく保護犬・保護猫の活動にも積極的に取り組んでいます。譲渡会も定期的に開かれ、多くの動物たちに新しい家族との縁を結んできました。



クックさんは、隠居後に自宅で保護犬たちと一緒に過ごしており、その保護犬を最初に優しく受け入れ、スリスリと寄り添ったといいます。長年神社の“顔”を務めたクックさんらしい包容力に、関わる人々も胸を打たれました。



招き猫テンちゃんの“お仕事”風景

テンちゃんは社務所で、参拝者の気配がするとピョンと飛び出してお出迎え。愛らしい姿に「癒やされた」と感動する人も多いのだとか。



一方で、宮司のパソコンを踏み回ったり、書類に座り込んだりと“お仕事妨害”も日常茶飯事。職員からは「またやってる…」と苦笑されながらも、その無邪気さに癒やされる人が後を絶ちません。



「会いに行きたい！」と全国から声

投稿には、

「家が近くなら毎日通うのに」

「テンちゃんに会うために岡山行きたい」

「しょんぼり顔が可愛すぎる」

といった声が寄せられました。猫好きの心を掴んで離さない表情は、SNSを通じて全国に届いています。



会いたい人は“出勤情報”をチェック

木山神社の公式Xでは、テンちゃんの出勤状況が随時発信されています。確実に会いたい場合は訪問前に確認するのがおすすめ。



ただし、お昼どきは休憩時間のため、御朱印や面会は控えてほしいとのことです。



人懐っこくて、お茶目で、時にはしょんぼり顔も見せるテンちゃん。先代クックさんの優しさを受け継ぎ、参拝者を癒すだけでなく、保護犬や保護猫たちにも寄り添う木山神社の象徴は、今日も元気に“お勤め”を続けています。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）