2018年に放送された恋愛ドラマで注目を集めたイケメン俳優の激変ショットが話題となっています。



【写真】ワイルドなビジュアルに激変した水上恒司さん

映画「九龍ジェネリックロマンス」（池田千尋監督）の公式インスタグラムにて「オフショット祭り」の1枚として公開された写真には、俳優の水上恒司さん（26）が登場。水上さんといえば、禁断×純愛ヒューマンラブストーリーとして話題となったTBS系ドラマ「中学聖日記」にて高校3年生の黒岩晶役を演じました。 爽やかイケメン美少年としての印象が大きい水上さんですが、今回公開された新ビジュアルには衝撃の姿が…。



公開されたオフショットには、口ひげを生やし髪はオールバックにまとめ、タバコの煙を出しながらカメラに向かって笑う水上さんの姿が見られます。



高校生役を演じた7年後、「爽やか」美少年から「ワイルド」な大人に激変した姿にSNS上では「昭和感あってエモい」「大人になったな〜」「青年から漢になったなぁ」「一撃でファンになった」「かっこいいに尽きる…」「この水上恒司くん好き」「ワイルドな水上恒司さんが かっこよすぎて時々思い出して ぼーっとしています」などの声が寄せられました。