ºÇ½ª²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë»ëÌî¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¿ù»³°ì¼ù¡Ö¾¡¤Ä½Ö´ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×
¡¡¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿¡£6·îÅÓÃæ¤«¤é¼é¸î¿À¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¿ô¤Þ¤Ç¡Ö1¡×º¹¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ï¡¢1ÅÀº¹¤Î9²ó¤ò¼é¤êÀÚ¤ê26¸ÄÌÜ¤Î¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î59»î¹çÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨1¡¦71¤È¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£17Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤â¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢À¾Éð¡¦Ê¿ÎÉ³¤ÇÏ¤¬¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿27¥»¡¼¥Ö¤ËÊÂ¤Ö¡£
¡¡ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤Î¾å¤Ç¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ä¤±¤Ð¤è¤êºÇ¹â¤Î·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£¡Ê¿ù»³¤Ï¡Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÁÛÁü¤ò¾å²ó¤ë³èÌö¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈºÇ·ÉÎé¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ¿¶¤Î¼é¸î¿À¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë9²ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï6·îÅÓÃæ¡£¤½¤³¤«¤é¼ºÅÀ¤Ï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ù»³¤Ï¡ÖÅê¤²¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¾¡¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Ä½Ö´Ö¤ËÅê¤²¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê14»î¹ç¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥»¡¼¥Ö¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë