今月上旬に行われた日本代表の米国遠征をけがで辞退したJ1アビスパ福岡の安藤智哉（26）が16日、雁の巣球技場（福岡市）で公開された全体練習に部分合流した。

安藤は代表合流直前だった8月31日の柏戦で負傷。翌日に辞退を発表し、以降は別メニュー調整が続いていた。16日はゲーム形式の練習以外をこなし「時間制限はあると思うけど、マリノス戦には出たい」と、20日の横浜M戦への出場意欲を示した。

J3からプロキャリアをスタートさせた安藤は今季加入した福岡でJ1初挑戦ながら存在感を示してきた。7月の東アジアE―1選手権で日本代表に初選出。今回の米国遠征は海外組も含めては初の召集だった。メキシコ、米国との2連戦は映像で確認し「（自分に）要求されていることはある程度分かるけど、アメリカもメキシコも力のあるチームだと思った」と世界のレベルをあらためて感じた。

来年に迫ったワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会へ、日本代表のDF陣は負傷者が続いているだけに、安藤にもまだチャンスはある。10月には日本でブラジル、パラグアイとの試合が控えている。「アビスパで活躍してまた選ばれるように。アビスパでの結果が大事になってくる。そこにフォーカスしたい」。目の前のリーグ戦で結果を残した先に、リベンジの機会は訪れるはずだ。（伊藤瀬里加）